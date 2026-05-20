Evacúan en helicóptero a un niño rescatado en la piscina de un hotel en Canarias

Susto mayúsculo Gran Canaria. Un aparatoso operativo de emergencias coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias se ha saldado en la tarde de este miércoles con la evacuación urgente de un menor de 5 años tras sufrir un ahogamiento en Mogán.
El incidente se registró a las 18.10 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se informaba de que habían conseguido poner a salvo a un niño que se encontraba en el interior de la piscina de un complejo hotelero de la zona con evidentes signos de asfixia por sumersión.
El socorrista de las propias instalaciones hoteleras fue el encargado de prestarle la primera atención crítica y asegurar sus constantes vitales hasta la llegada de las dotaciones sanitarias.
Evacuación en helicóptero desde el muelle de Arguineguín
Ante la gravedad potencial del suceso, el 112 activó de inmediato un amplio contingente asistencial y de seguridad. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, estabilizó al menor en el lugar del siniestro.
Posteriormente, el paciente fue trasladado en la ambulancia medicalizada hasta el muelle de Arguineguín, punto estratégico fijado para el encuentro con los recursos aéreos.
Allí esperaba un helicóptero medicalizado del SUC, el cual se encargó de su evacuación directa por vía aérea hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la primera valoración médica oficial proporcionada por las autoridades sanitarias, el afectado presenta síntomas de ahogamiento de carácter moderado, salvo complicaciones.