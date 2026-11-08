La borrasca Bruna complica los vuelos en Canarias: siete aviones desviados

La borrasca Bruna continúa afectando al tráfico aéreo en Canarias. Las condiciones meteorológicas adversas registradas este domingo, 8 de noviembre, en el Aeropuerto de La Palma han provocado el desvío de siete vuelos, entre ellos varias conexiones procedentes de ciudades europeas y de la Península.
Según el balance de operaciones facilitado por Aena, los vuelos afectados tenían su origen en Tenerife Sur, Gran Canaria, Múnich, Zúrich, Hamburgo y Madrid. Las aeronaves han tenido que modificar sus rutas debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en el aeropuerto palmero.
En concreto, dos vuelos procedentes de Gran Canaria han regresado al aeropuerto grancanario, mientras que otro con origen en Tenerife Sur también ha sido desviado a su punto de partida.
Vuelos desviados por la borrasca Bruna en Canarias
La meteorología adversa en La Palma ha obligado a modificar el destino de las siguientes operaciones:
- Tenerife Sur: un vuelo ha regresado al aeropuerto de origen.
- Gran Canaria: dos vuelos han sido desviados al aeropuerto grancanario.
- Múnich (Alemania): un vuelo ha sido desviado a Tenerife Sur.
- Zúrich (Suiza): un vuelo ha sido desviado a Tenerife Sur.
- Hamburgo (Alemania): un vuelo ha sido desviado a Gran Canaria.
- Madrid: un vuelo ha sido desviado a Tenerife Sur.
En total, cuatro vuelos han sido desviados a Tenerife Sur y tres a Gran Canaria, según la información facilitada.
Las incidencias afectan tanto a las conexiones interinsulares como a los vuelos nacionales e internacionales con destino previsto en La Palma.
La borrasca Bruna altera las operaciones aéreas
Los desvíos se producen durante una jornada marcada por las lluvias y las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Bruna.
El temporal también ha provocado otras alteraciones en las conexiones aéreas del Archipiélago. Durante la mañana de este domingo se han comunicado cancelaciones que han afectado a pasajeros de La Palma, así como regulaciones en las llegadas a los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur. atlanticohoy.com
Aunque el Gobierno de Canarias ha rebajado a prealerta la situación por lluvias en las Islas occidentales y Gran Canaria, las condiciones meteorológicas continúan afectando a determinadas operaciones.
Los pasajeros que tengan previsto viajar durante la jornada deben consultar con sus compañías aéreas el estado de sus vuelos ante posibles modificaciones de horarios o itinerarios.