Grave accidente en Tenerife: los bomberos rescatan a un hombre tras volcar su vehículo

Un hombre de 47 años ha resultado herido de carácter grave después de sufrir un accidente de tráfico en el municipio de La Orotava, en Tenerife, durante la tarde de este sábado, 7 de noviembre. El afectado tuvo que ser rescatado del interior del vehículo por efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife.
El siniestro se produjo sobre las 19:10 horas en el Camino Pinolere, cuando un vehículo sufrió un vuelco lateral por causas que no han trascendido, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibir la alerta, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios para atender al conductor y asegurar la zona del accidente.
Los bomberos rescataron al herido del vehículo
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que procedieron a asegurar el vehículo accidentado antes de liberar al hombre, que permanecía en el interior del habitáculo.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico para atender al afectado.
Una vez en el lugar, el personal sanitario comprobó que el hombre presentaba diversos traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.
Tras recibir atención médica, fue evacuado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde quedó bajo atención hospitalaria.
En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de La Orotava, que se encargaron de elaborar el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.