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Nueva tragedia migratoria: al menos 21 muertos tras el naufragio de un cayuco en Senegal

Los cuerpos han aparecido en una playa del norte del país, donde el Ejército y los bomberos trabajan en su recuperación e identificación
Nueva tragedia migratoria: al menos 21 muertos tras el naufragio de un cayuco en Senegal
Archivo - Un grupo de migrantes a bordo de una embarcación-taxi. Ioannis Alexopoulos / Zuma Press / Europa Press
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Al menos una veintena de cuerpos han sido recuperados este sábado en la playa de Lompul, en el departamento senegalés de Kébémer ubicado en el norte del país, apenas un día después de que una embarcación quedase encallada frente a la costa, según ha informado la agencia estatal de noticias APS.

De acuerdo con las primeras informaciones, los cadáveres han sido localizados por las autoridades locales en la orilla, en la zona de Tébène.

Efectivos de la Ejército y del Cuerpo de Bomberos se han desplegado en la zona para coordinar las labores de rescate y traslado de los restos hacia las instalaciones forenses para la identificación de los cadáveres.

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Por el momento, las autoridades no han determinado las causas de lo ocurrido ni la cifra total de ocupantes que viajaban a bordo de la embarcación, aunque las investigaciones apuntan a que el suceso se suma a la serie de tragedias registradas en las rutas de la migración irregular por vía marítima en la costa atlántica de Senegal.

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