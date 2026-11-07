Rescatan a casi 600 migrantes en Canarias: una de las embarcaciones, récord en la Ruta Canaria

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado este sábado, 7 de noviembre, a 582 migrantes que viajaban en seis embarcaciones localizadas en aguas próximas a Lanzarote y El Hierro.
Entre los rescates destaca el de una neumática con 133 ocupantes, considerada la más sobrecargada de la que se tiene constancia hasta la fecha en la Ruta Canaria de la inmigración.
Los operativos se desarrollaron entre las 00.00 y las 17.25 horas, según la información facilitada por Salvamento Marítimo. Las personas rescatadas fueron trasladadas a los puertos de Arrecife, La Estaca y La Restinga.
Una neumática, récord en la Ruta Canaria
El rescate más destacado tuvo lugar a unas 50 millas de Lanzarote, donde la guardamar Polimnia acudió al encuentro de una lancha neumática en la que viajaban 133 migrantes, entre ellos diez mujeres y cinco menores.
La embarcación fue localizada en condiciones de sobrecarga y sus ocupantes fueron trasladados hasta el puerto de Arrecife, donde desembarcaron alrededor de las 13.00 horas.
Salvamento Marítimo había informado inicialmente de que a bordo viajaban 143 personas, aunque posteriormente corrigió esa cifra y la estableció en 133 ocupantes.
Según los antecedentes conocidos, se trata de la neumática con mayor número de personas vivas rescatadas hasta ahora en esta ruta migratoria.
Hasta este sábado, el precedente más reciente correspondía a una embarcación auxiliada el pasado lunes, en la que viajaban 132 supervivientes, 120 hombres y 12 mujeres, además de dos personas fallecidas. La guardamar Urania se encargó de trasladarla hasta Lanzarote.
La llegada de neumáticas con más de 100 personas a bordo es un fenómeno reciente en la Ruta Canaria. Según los datos recopilados, este tipo de embarcaciones comenzaron a alcanzar esas cifras durante el pasado verano.
Entre los antecedentes figuran una lancha con 122 personas rescatada el 8 de julio, otra con 111 ocupantes el 20 de agosto y una tercera con 107 el 14 de septiembre. El 28 de octubre se produjo otro rescate de una neumática con 125 personas.
Otros cinco rescates en aguas de El Hierro
Mientras tanto, el Centro de Control de Tenerife coordinó varias operaciones en las proximidades de El Hierro, donde fueron auxiliadas otras cinco embarcaciones.
Dos de ellas se encontraban a unas 11 millas náuticas, aproximadamente 20,3 kilómetros, de La Restinga. La patrullera Río Guadiato, de la Guardia Civil, y la guardamar Urania participaron en su escolta hasta el puerto de La Estaca.
En estas dos embarcaciones viajaban 44 y 68 migrantes, respectivamente.
Además, se realizaron otros tres rescates de embarcaciones con 67, 106 y 164 personas a bordo. Todos sus ocupantes fueron desembarcados en el puerto de La Restinga.
En conjunto, los cinco operativos desarrollados en aguas próximas a El Hierro permitieron auxiliar a 449 migrantes, que se suman a los 133 rescatados cerca de Lanzarote.
El balance de este sábado se produce en un contexto de presión migratoria sobre El Hierro. Precisamente, el Gobierno central ha convocado para el martes 10 de noviembre una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración en La Moncloa, con la participación extraordinaria de Fernando Clavijo y Alpidio Armas, para abordar la situación de la Isla.