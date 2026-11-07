Sánchez responde a la presión migratoria en El Hierro: reunión urgente y más recursos sanitarios

El Gobierno de España ha confirmado que la Comisión Interministerial de Inmigración se reunirá el próximo martes 10 de noviembre en el Palacio de La Moncloa, antes del Consejo de Ministros, para abordar la presión migratoria en Canarias, especialmente en El Hierro. Al encuentro asistirán de forma extraordinaria el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas.
La convocatoria llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiera con Clavijo a reunir de urgencia a los ministerios competentes y a reforzar los recursos sanitarios de El Hierro ante la situación que atraviesa la Isla.
Según han confirmado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la reunión estará presidida por su titular, Ángel Víctor Torres, y contará con representantes de los distintos departamentos del Gobierno central implicados en la gestión migratoria.
Clavijo y Alpidio Armas acudirán a la comisión
La presencia de Fernando Clavijo y Alpidio Armas tendrá carácter extraordinario, ya que ambos dirigentes participarán en una comisión integrada por representantes del Ejecutivo central.
Además del ministro Ángel Víctor Torres, asistirán los titulares de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Juventud e Infancia.
El objetivo de la reunión será analizar el fenómeno migratorio en Canarias y, particularmente, la situación de El Hierro, según han señalado las fuentes ministeriales.
El encuentro permitirá abordar las demandas trasladadas por el Gobierno autonómico, que reclama una respuesta coordinada del Estado ante la presión que soportan los servicios públicos de la Isla.
Sánchez promete refuerzo sanitario en El Hierro
La confirmación de esta reunión se produce después de una conversación entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, cuyo contenido fue dado a conocer este sábado por el presidente canario a través de sus redes sociales.
Durante ese contacto, Clavijo trasladó al jefe del Ejecutivo central “la gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población”.
El presidente autonómico recordó que Canarias lleva meses reclamando más recursos, una mayor planificación y una respuesta coordinada por parte del Estado.
En respuesta a estas peticiones, Sánchez se comprometió a convocar la Comisión Interministerial y a reforzar los recursos sanitarios mediante la Secretaría de Estado de Migraciones.
Canarias reclama un plan con medidas y plazos concretos
Fernando Clavijo considera que la reunión del martes debe servir para acordar un plan de actuación conjunto entre ambas administraciones y los ministerios competentes.
Ese documento, según ha planteado, debe incluir medidas concretas, responsables de su ejecución y plazos definidos. “No podemos seguir actuando únicamente cuando la situación se agrava”, advirtió el presidente canario al explicar las demandas trasladadas a Sánchez.
Clavijo también ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. El objetivo de estos contactos es trasladar a las instituciones europeas la situación migratoria de Canarias y reclamar una mayor implicación comunitaria.
“Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario una situación que exige la implicación del Estado y de Europa”, sostuvo el presidente del Archipiélago.
La reunión del martes 10 de noviembre será el siguiente paso institucional para abordar estas demandas. De ella se espera que salgan compromisos concretos sobre la gestión migratoria y los servicios públicos de El Hierro, aunque todavía no se han anunciado acuerdos específicos.