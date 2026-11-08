El buzo tinerfeño que rescató un petrolero atacado en las aguas del golfo Pérsico

Moisés Pires acaba de regresar de una de las misiones más complejas de su carrera.
En el norte de los Emiratos Árabes Unidos, su equipo ha pasado varias semanas descargando el combustible de un buque rescatado, en una operación marcada por la dificultad técnica y por el delicado momento que vive la zona. Este especialista lleva tres décadas dedicado al salvamento marítimo y a la extracción petrolífera en campos submarinos, y este es uno de sus últimos trabajos. También es un reflejo de las tensiones que sacuden hoy el tráfico marítimo en el golfo Pérsico.
El petrolero, con bandera de las Islas Marshall, estaba haciendo una transferencia de combustible en aguas territoriales de Irak cuando fuerzas iraníes lo atacaron a principios del pasado mes de marzo. Según Pires, los atacantes creyeron que el buque tenía intereses norteamericanos. En un clima de máxima tensión, se disparó antes de preguntar.
El impacto hizo estallar una de las bodegas del barco, que se desplazó hacia babor hasta escorar 21 grados. Además, el timón quedó dañado y el buque empezó a garrear, es decir, a desviarse sin control, hasta incluso correr el riesgo de poder adentrarse en aguas iraníes.
“Lo remolcamos, lo pusimos derecho y lo trajimos de vuelta. En un momento de suma tensión en aguas iraníes, ahí fuimos a meternos (risas)”, explica Pires. Con el buque ya estabilizado, el equipo trabajó en el norte de los Emiratos Árabes Unidos para descargar las 40 toneladas de nafta que llevaba a bordo.
La historia de Pires empieza en El Aaiún, en el antiguo Sáhara español, donde nació mientras su padre estaba destinado allí como coronel del Ejército. Siendo muy joven se trasladó con su familia a Tenerife, la isla que considera su casa.
Su relación con el mar empezó de forma paradójica. Tras estar a punto de ahogarse, le quedó miedo al agua, y para vencerlo empezó a nadar bajo la superficie. No imaginaba entonces que acabaría convirtiéndose en buzo profesional.
Sus primeros trabajos fueron en el sur de Tenerife, en distintas obras portuarias. Durante un tiempo compaginó el buceo con la fotografía de prensa en medios tinerfeños como La Gaceta de Canarias y el decano.
Un currículum de grandes salvamentos
Hoy Pires es supervisor de buceo profesional y suma 30 años de experiencia en salvamento y extracción petrolífera en campos submarinos, con operaciones en más de 70 países. Ha participado en algunos de los rescates más conocidos de las últimas décadas. Trabajó en el desastre del Prestige en las costas gallegas y en el hundimiento del portacontenedores Kota Kado en Hong Kong. En el reflotamiento del Costa Concordia combinó su labor de buzo con la de oficial de seguridad.
Su carrera también ha pasado por la robótica submarina, como piloto de ROV, los vehículos que operan a grandes profundidades. Trabajó en plataformas de extracción de crudo del golfo de México y en la refinería de Repsol en Tarragona, donde se ocupó del mantenimiento de instalaciones sumergidas y de la descarga de petroleros de más de 160.000 toneladas.
Su inmersión más profunda llegó a los 92 metros, en el Pacífico, mientras instalaba jaulas para la cría de atún.
Ha trabajado en lugares tan variopintos como poco conocidos para el gran público: las Islas Salomón, la Antártida, distintas zonas de Asia, Libia o las selvas de Panamá. Habla italiano, inglés, francés y holandés.
Ahora forma parte del equipo personal del capitán que dirigió aquellas operaciones de salvamento. Trabajan juntos, y fue él quien pidió a Pires que se sumara a esta misión en el Golfo. “Me llamó y no lo dudé. En esta profesión vamos a donde nos mandan. Da igual la situación geopolítica, el día o la hora”, relata.
Trabajar bajo tensión militar
Pires reconoce que el trabajo en la zona alberga sus riesgos. En concreto, personal de su equipo ha presenciado numerosos aviones a reacción volando a gran altura, helicópteros y unidades navales, aunque asegura que “nada de eso condiciona su labor”. “No tenemos miedo. Sí que es verdad que es de película… Pero fuera de todo eso, estamos muy centrados en el trabajo”, afirma.
Describe la situación general en los Emiratos como, actualmente, normalizada, lejos de los puntos críticos en tierras iraníes: “Realmente donde nosotros nos encontrábamos, en los Emiratos Árabes, todo está normal, no vemos nada, y parece que la tensión no va con ellos”.
Aun así, admite que hay más barcos atacados en la región y que su equipo quiere seguir trabajando allí. Su deseo es que la tensión “no vuelva al estrecho de Ormuz y se desplace hacia la entrada del mar Rojo”, una de las principales puertas del comercio marítimo entre Europa y Asia.
Con la descarga ya terminada del petrolero, Pires prevé incorporarse a otro buque atacado. Según explica, en todo el mundo solo hay “unos 200 técnicos de salvamento marítimo: “Quedamos muy pocos desempeñando esta noble profesión”, subraya.
Cómo se rescata un barco
Pires explica un protocolo de actuación en el que si el barco está encallado, se reflota. Si no puede sacarse, se corta en pedazos: “Y si no puede salvarse, se deja hundir”. Más allá de la operación en el Golfo, Pires insiste en que Canarias está desaprovechando su, cómo él define, “potencial como base internacional de salvamento marítimo”. No es una queja nueva.
Hace una década ya advertía de lo difícil que era encontrar trabajo en lo suyo sin salir de las Islas, atendiendo a la posición geoestratégica y la posición de privilegio de entrada y salida al Atlántico Norte desde el Sur.
A su juicio, el puerto de Granadilla debería funcionar desde hace tiempo como puerto refugio para cualquier buque con problemas. Según sus cálculos, un barco en apuros que llega a puerto “puede generar entre tres y cinco millones de euros de actividad económica”.
“Canarias controla el 70% del Atlántico Sur, una posición estratégica que no se traduce en infraestructura ni en negocio”, apunta Moisés Pires.
“Si Tenerife quisiese, sería muy grande. Habría que montar en el Sur una gran cadena de salvamento. En Tenerife hay mucha competencia desleal y no hay forma de progresar”, afirma.
Pires lamenta que no haya voluntad política para los asuntos técnicos del sector. Para dar idea del tamaño del negocio, recuerda que la recuperación del Costa Concordia costó a las aseguradoras 1.300 millones de euros. “Es un negocio enorme. En Canarias no existe este tipo de compañías, y son con las que yo trabajo”, explica.