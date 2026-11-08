Torres, Clavijo y Armas se citan en Moncloa ante el repunte migratorio en la ruta canaria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, presidirá el próximo martes una cumbre al más alto nivel para coordinar entre las distintas administraciones afectadas una respuesta adecuada al tremendo repunte que se registra en la llamada ruta atlántica desde el pasado mes, y que se ha intensificado aún más durante los primeros días de noviembre.
Como se confirmo ayer desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la referida cita tendrá lugar antes del Consejo de Ministros y se celebrará en el Complejo de la Moncloa en el marco institucional correspondiente, como es la Comisión Interministerial de Inmigración. De la relevancia de esta reunión da perfecta cuenta de que ya han confirmado su participación en la misma dos autoridades igualmente imprescindibles para afrontar la problemática que nos ocupa, como son el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.
Además, se prevé igualmente que acudan otros miembros de tal comisión, como son los titulares de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Juventud e Infancia.
Vía telefónica
A este respecto, Fernando Clavijo desveló que, como se había anunciando en la víspera, ayer mantuvo una conversación con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, durante la cual fue informado precisamente de la convocatoria. El mandatario autonómico aprovechó para exponerle a Pedro Sánchez la “gravedad” de la situación que se vive en la isla de El Hierro ante la “presión migratoria y el creciente malestar” de su población, a la par que recordó que desde el Archipiélago se “lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado”.
En respuesta a tales demandas, el presidente estatal “se ha comprometido a convocar de urgencia, el próximo martes en la Moncloa, a la Comisión Interministerial de Inmigración”, pero también “a reforzar” los recursos sanitarios en la Isla del Meridiano a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, relató Fernando Clavijo a través de las redes sociales. Para el lagunero, esta reunión debe tener como objetivo que ambos gobiernos, junto a los ministerios competentes, acuerden un plan de actuación conjunto, con medidas “concretas, responsables y plazos de ejecución”, al entender que “no” se puede “seguir actuando únicamente cuando la situación se agrava”.
Contactos con la UE para que también se implique
Fernando Clavijo informó ayer a Pedro Sánchez de que ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario de Migración, Magnus Brunner, porque Canarias “no puede seguir afrontando prácticamente en solitario” un problema que es de toda la UE.