La Unipol irrumpe en Santa Cruz de Tenerife: 76 actas y un detenido en siete días

El regreso de la Unipol a las calles de Santa Cruz de Tenerife tras cinco años de inactividad, no ha pasado desapercibido. La primera semana de actividad, tras su reactivación el pasado 31 de octubre, se ha saldado con un balance de intervenciones que refleja la intensidad del despliegue policial en distintos puntos del municipio, con un total de 76 actas interpuestas, de las que 28 han sido por tenencia de estupefacientes; 18 por denuncias de tráfico; además de un detenido por apropiación indebida de un vehículo, a lo que se añaden 7 actuaciones relacionadas con infracciones diversas y problemas de convivencia ciudadana.
Esta unidad especializada, integrada por 36 agentes, apoyados por los agentes caninos, trabaja de forma coordinada y en equipo, por lo que en su reciente reactivación ya han desplegado un total de siete dispositivos estáticos de control, conocidos como DEC, en los cuales se han detectado distintas infracciones y situaciones irregulares. Entre ellas figuran también una denuncia por tenencia de un objeto peligroso, otra por incumplimiento de los horarios en un establecimiento y otra por incumplimiento de las condiciones autorizadas para una terraza, según los datos ofrecidos a DIARIO DE AVISOS por el Ayuntamiento capitalino.
El balance incluye, asimismo, el levantamiento de 23 actas administrativas de diferentes tipologías, como una denuncia por circular con un vehículo sin el seguro obligatorio y otra por tener la ITV caducada. Actuaciones a las que se suma la intervención por un presunto delito contra la seguridad vial, al detectarse a una persona circulando sin permiso de conducir, una conducta tipificada como delito en el artículo 384 del Código Penal, y otra por un ciudadano que portaba un objeto peligroso, Igualmente, uno de los resultados más destacados de esta primera semana de la Unipol ha sido la detención de una persona por apropiación indebida de un vehículo de alquiler.
No obstante, más allá de las cifras, el despliegue de la unidad ha tenido una importante dimensión territorial, al intensificar su presencia en diferentes barrios y espacios públicos de la capital, con especial atención a aquellas zonas donde los vecinos han trasladado quejas al Ayuntamiento por posibles puntos de venta de drogas, situaciones de inseguridad o problemas de convivencia.
Los Gladiolos ha sido uno de los puntos capitalinos donde se han llevado a cabo más intervenciones. En esta zona, los agentes han realizado actuaciones dirigidas a combatir el posible trapicheo de sustancias estupefacientes, logrando localizar droga oculta entre muros y en otros elementos del entorno, sin que pudiera determinarse a quién pertenecía.
La colaboración de la unidad canina en la detección de sustancias está siendo relevante en los operativos de la Unipol, al prestar apoyo a los distintos servicios, sobre todo en las inspecciones de plazas, parques y otros espacios públicos donde la detección de drogas puede resultar más complicada para los agentes.
El barrio de La Salud también ha concentrado parte de los dispositivos policiales, con controles y actuaciones, así como en otras zonas de la ciudad como la avenida Francisco de Roche o las calles El Clavel, Juan Rumeu García o Eladio Roca Salazar. A ello se suman servicios en el barrio Salamanca, la avenida de Los Majuelos y en distintos espacios públicos como las plazas de Fátima o Siete Islas, la carretera general del Sur, Cuesta Piedra, Vuelta de los Pájaros o la calle General Serrano, entre otros puntos.
Una parte importante de estas actuaciones responde a peticiones vecinales, lo que ha llevado a programar servicios policiales específicos para reforzar la vigilancia en los lugares donde se denuncian posibles actividades delictivas, comportamientos incívicos o situaciones que generan preocupación entre los residentes.
La actividad de la Unipol no se ha limitado a realizar controles de seguridad, pues su estreno coincidió con el dispositivo especial desplegado por Halloween y ante la amenaza del Blocus, reforzando con su presencia la calle Castillo y los principales núcleos comerciales, como Meridiano o Añaza. Igualmente, fue clave durante la pasada alerta meteorológica, prestando su servicio en Anaga. La concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, ha señalado que “la intervención de la Unipol evidencia que su cometido va más allá de la persecución de infracciones, pues el objetivo de su puesta en marcha, no exenta de complicaciones, lo que busca es reforzar la seguridad en el municipio”.
De León indicó que desde el Consistorio “estamos muy satisfechos con su regreso y, sobre todo, con la buena acogida que ha tenido entre los ciudadanos, en especial entre los empresarios de zonas comerciales”.
“Son policías de proximidad, preparados y formados para atender cualquier incidencia, y en base a ello acaban de finalizar un curso para atender a personas en situación de calle. Por lo tanto, la Unipol no viene a sustituir al resto de agentes, sino a reforzar y a complementar su trabajo”, apuntó.
Asimismo, anunció que la intención del Consistorio es continuar en esta línea para que la presencia policial sea cada vez más latente en la capital. “La idea es que los barrios sean más seguros y tranquilos para sus residentes”.
Al respecto, la edil avanzó que el nuevo paso será dotar, progresivamente, de más medios a la Policía Local y “a partir del próximo febrero se dotará al cuerpo con más de 60 nuevos vehículos tras formalizarse el contrato de renting”.