Amaro Pargo, el corsario tinerfeño que aún navega entre mitos y verdades

Tesoros, piratería, romances prohibidos… Pocas figuras de la historia de Canarias han alimentado tantas leyendas como el lagunero Amaro Rodríguez Felipe (1678-1747), Amaro Pargo. Corsario durante la Edad de Oro de la piratería y el apogeo del mercantilismo imperial, su figura ha protagonizado algunos de los relatos más intrigantes del Archipiélago. Su fama llegó incluso hasta la compañía de videojuegos Ubisoft, que acudió a su tumba -reconocible por una losa de mármol con una calavera y dos tibias cruzadas-, en el convento de Santo Domingo de Guzmán, para exhumar sus restos e investigar su pasado.
Pero ¿qué hay de mito y qué de realidad? Tres historiadores -Manuel de Paz Sánchez, Daniel García Pulido y Francisco Braian Cabrera Alonso- llevan años tratando de responder a esta y otras preguntas. Buena parte de sus conclusiones acaba de reunirse en el libro Amaro Pargo. Todo lo que sabemos sobre el corsario. Después de publicar varios trabajos de mayor extensión y detalle, los investigadores presentan ahora un volumen de unas 150 páginas que busca acercar sus hallazgos al público general.
El objetivo, cuenta Manuel de Paz, era primero “aportar una masa documental que permitiera estudiar al personaje más allá de las afirmaciones disparatadas que se habían difundido” y, ahora, sintetizar esas investigaciones con una voluntad “didáctica y divulgativa”. Entre las primeras cuestiones que aborda la obra hay una fundamental para comprender al personaje: ¿fue Amaro Pargo un pirata? Aunque su nombre haya quedado ligado a la época dorada de la piratería, los investigadores aclaran que fue, en realidad, un corsario, una distinción que iba mucho más allá de una cuestión terminológica. “El corsario actuaba con una autorización legal” otorgada por las autoridades, mientras que el pirata “podía ser ejecutado si lo capturaban”, explica De Paz. Para quienes sufrían los abordajes y los saqueos, probablemente la diferencia resultaba irrelevante. No así para las monarquías europeas, que recurrieron a estos navegantes para defender sus costas y hostigar a las potencias rivales.
En ese contexto, los corsarios canarios -más de una veintena- desempeñaron un papel decisivo para la Corona española. “Durante siglos Canarias tuvo una función defensiva, pero desde la primera mitad del XVIII, también adquirió una dimensión ofensiva mediante la actividad de navegantes que atacaban a quienes amenazaban el Archipiélago”. Su relevancia fue tal que, sin esa función estratégica de las Islas y la participación de figuras como Amaro Pargo, “España habría perdido sus territorios americanos mucho antes”. De ahí que, a su juicio, “no se puede entender el sostenimiento del Imperio español sin Canarias”.
Tras el tesoro
De su actividad corsaria en el Atlántico, a bordo de navíos como El Bravo, y, sobre todo, de sus inversiones en viñas, malvasía y trigo, Amaro Pargo amasó una considerable fortuna. Una riqueza que alimentó la leyenda de un tesoro escondido en Tenerife, buscado incluso en los terrenos de su antigua casa, en Machado (El Rosario), sin que apareciera rastro alguno.
Manuel de Paz cuestiona esta historia y recuerda que el patrimonio del corsario tuvo otro destino: la Iglesia, sus gastos personales y el sostenimiento de su familia. “Dejó bien dotados a sus descendientes y les legó un patrimonio del que podían vivir”, sostiene.
Su fortuna también permitió socorrer a pobres, presos y niños expósitos, una labor ligada a la profunda religiosidad que heredó de su familia. De esa devoción surgió otra leyenda: su supuesto romance con sor María de Jesús, conocida como la Siervita. De Paz califica esta historia de “disparate absoluto” y la rebate en el libro con documentación localizada en la biblioteca de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, en Roma, entre ella un testimonio del historiador Dámaso de Quesada y Chaves, fechado hacia 1770. Las investigaciones han recorrido también archivos de Venezuela, Cuba, Portugal y Cádiz, entre otros lugares.
Héroe y forajido
La labor caritativa, y su servicio a la Corona, pueden llevar a idealizar a un personaje que, como cualquier otro, tuvo sus luces y sus sombras. “Nadie es pura bondad. Por eso lo hemos presentado como un héroe y un forajido”, subrayan los investigadores. En el ámbito más personal, el corsario protagonizó episodios que lo alejan de la imagen de santidad que podrían transmitir sus obras caritativas. Tuvo amantes e hijos -a los que nunca reconoció- tanto en Canarias como en América: uno en Cuba, otro en Tenerife y “posiblemente un tercero cuya existencia sigue siendo una incógnita”.
También se ha cuestionado su vinculación con la esclavitud. Según los autores, Amaro Pargo tuvo alrededor de 10 personas esclavizadas. Una cifra que, como apuntan, no era elevada en comparación con la de otros propietarios de la época, aunque eso “no significa que deba ignorarse”. La esclavitud, pese a estar extendida en aquella sociedad, tampoco estuvo exenta de críticas. Ya entonces existían debates y voces que la condenaban, como la de José de Viera y Clavijo, quien llegó a definirla como una “tiranía y deshonra de la humanidad”.
Editado por el Ayuntamiento de La Laguna y el Centro de la Cultura Popular Canaria, Amaro Pargo. Todo lo que sabemos sobre el corsario profundiza en estas y otras cuestiones que, incluso dejando a un lado las elucubraciones novelísticas y ficticias, revelan una trayectoria de enorme complejidad. Más allá de la leyenda, el personaje emerge como una figura fundamental para comprender la historia del Archipiélago y su papel como enclave estratégico en el Atlántico.
Pese al trabajo documental realizado, la investigación dista de estar cerrada. Una de las principales incógnitas sigue estando en la etapa americana de Amaro Pargo, sobre la que todavía quedan numerosos aspectos por esclarecer. “Una parte importante llegará con la tesis doctoral de Francisco Braian Cabrera Alonso, que estudia especialmente su relación con la Compañía de Honduras”
Parte de la documentación que se consideraba perdida ha ido apareciendo en distintos fondos, entre ellos el Archivo General de Indias. Su localización ha permitido abrir nuevas vías de investigación, aunque también ha puesto de manifiesto que aún quedan legajos por revisar “y preguntas por responder”, concluye Manuel de Paz.
20 claves para conocer a una figura única y enigmática
El volumen reúne 20 preguntas y reflexiones en unas 150 páginas que repasan los principales episodios de la vida de Amaro Pargo. Con un enfoque divulgativo, busca acercar al público los hallazgos de años de investigación.