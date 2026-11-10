Los Premios Canarios de la Música otorgan a Olga Ramos su galardón de honor

Los Premios Canarios de la Música concederán este año su Premio de Honor a Olga Ramos Suárez, una de las voces más representativas del folclore del Archipiélago. La cantadora tinerfeña, de 93 años, recibirá el reconocimiento el 2 de diciembre en el Teatro Leal de La Laguna, durante la gala de la octava edición.
Nacida en 1932 en Punta del Hidalgo, Olga Ramos creció en una familia ligada al folclore. Su voz quedó unida a una de las versiones más conocidas del arrorró canario, grabada en 1958 por el musicólogo Manuel García Matos para la Magna Antología del Folklore Musical de España.
Su trayectoria pasó por formaciones como la Masa Coral Tinerfeña, Real Hespérides y el Conjunto Acaymo. En 1966 asumió la dirección de la agrupación familiar Los Zebenzuí. Participó también en Tenderete y actuó en escenarios de la Península y de Venezuela, Argentina, Brasil y Alemania. Durante décadas enseñó bailes y tradiciones populares.
Entre sus distinciones destacan la Medalla de Oro de Canarias (2002), el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS (2016) y una plaza con su nombre en Punta del Hidalgo (2023).