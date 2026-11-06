El Hierro declara la emergencia social ante repunte migratorio y presión de los recursos

El Cabildo de El Hierro ha decretado la emergencia social ante el repunte de la llegada de cayucos y la consiguiente presión sobre los recursos humanos y asistenciales de la isla.
La corporación insular solicita al Gobierno de Canarias y al de España más medios humanos y materiales, así como una rotación que permita el descanso del personal de Salvamento Marítimo, Servicio Canario de la Salud, fuerzas y cuerpos de seguridad, Cruz Roja y las ONG.
También reclama mejorar los protocolos de derivación hacia otras islas con mayor capacidad y reforzar las instalaciones de primera acogida.
La declaración de emergencia social pone también el acento en La Restinga y en la necesidad de compatibilizar la atención humanitaria con el normal desarrollo de la actividad de sus vecinos, comerciantes, empresas, profesionales del sector pesquero y empresas de buceo.
El Cabildo de El Hierro advierte de que “la situación presenta ya un nivel de tensión considerable, con dificultades de coordinación y preocupación ante la posibilidad de que la presión migratoria siga aumentando durante las próximas semanas y meses”.
Y añade que continúa trabajando para mantener las condiciones de salubridad en las zonas de llegada y garantizar centros temporales y provisionales de primera acogida que permitan aliviar la presión asistencial de la isla.
Dispositivo de apoyo al servicio forense de El Hierro ante el repunte de cayucos
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife establecerá un dispositivo especial de apoyo al servicio forense de El Hierro ante el repunte de cayucos y la posibilidad de que puedan llegar personas fallecidas en alguna embarcación durante el fin de semana.
Esta medida, de carácter preventivo, se coordina desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y se activará en caso necesario para el desplazamiento de los profesionales desde Tenerife, con el objetivo de que la atención médico-forense que se presta a la población residente en la isla no se vea afectada por esta situación.
En un comunicado remitido este viernes la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias recuerda que ha adquirido una cámara frigorífica con capacidad para seis cadáveres y gestionado la compra de un contendedor para el dispositivo que atiende a los migrantes en El Hierro, que se puso a disposición del dispositivo estatal de asistencia, a cargo de Cruz Roja.
La Consejería atendió de esta manera en su momento a una petición directa de la ONG, a pesar de no ser una competencia del Gobierno de Canarias, para dar un trato digno a los fallecidos, y señala además que la cámara está funcionando desde noviembre de 2024.