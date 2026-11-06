Vecinos de La Restinga protestan por la gestión de las llegadas de migrantes: “Hemos vuelto al mismo punto”

Una quincena de vecinos de La Restinga, en El Hierro, se ha concentrado este viernes, 6 de noviembre, en el muelle de la localidad para denunciar el “abandono” que, a su juicio, sufren por parte de las administraciones ante las continuas llegadas de cayucos.
La protesta coincide con una jornada en la que ya han arribado siete embarcaciones y con las dificultades para trasladar a las personas migrantes a otros centros de acogida del Archipiélago.
El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, se desplazó hasta el puerto para escuchar las reivindicaciones vecinales y reclamar la colaboración del resto de las islas. Según explicó, los centros de acogida de Tenerife y Gran Canaria están completos, mientras que en El Hierro permanecen más de 2.000 personas migrantes, una situación que dificulta las derivaciones.
La movilización ha reunido a vecinos de una localidad de unos 673 habitantes, cuya actividad económica depende principalmente de la pesca, el buceo y el turismo. Los residentes aseguran que la acumulación de embarcaciones y la ocupación de espacio en el muelle están afectando a su vida cotidiana.
Los vecinos denuncian problemas para la pesca y el buceo
La presidenta de la Asociación de Vecinos de La Restinga, Loly Hernández, ha trasladado el malestar de los residentes por las consecuencias de las llegadas en las instalaciones portuarias. “Con tantas pateras en el agua, a los barcos les cuesta poder salir y entrar en el muelle para poder faenar”, explicó en declaraciones a Europa Press.
Hernández atribuye parte de la acumulación de embarcaciones a una avería en el sistema utilizado para retirarlas del agua.
Los vecinos también denuncian que la instalación de nuevos dispositivos de asistencia reduce el espacio disponible para las actividades habituales del puerto.
La representante vecinal recuerda que han remitido cartas al Gobierno de Canarias, Puertos Canarios y el Ministerio competente en materia migratoria para reclamar soluciones.
Entre sus peticiones figuran la retirada de contenedores, la limpieza de las instalaciones y una mejor organización del espacio. “Nunca hemos estado en contra de la migración”, ha insistido Hernández, que recuerda las actuaciones realizadas el pasado año para despejar parte del muelle.
Sin embargo, considera que la situación vuelve a repetirse: “Hemos vuelto al mismo punto”.
Alpidio Armas pide ayuda al resto de las islas
El presidente del Cabildo herreño acudió a la concentración y reconoció el malestar de los vecinos. Armas aseguró que comprende “perfectamente” el enfado y la sensación de impotencia de los residentes ante una situación que calificó de “extremadamente compleja”.
Durante su intervención, hizo un llamamiento a los presidentes de los demás cabildos para que colaboren en la acogida de personas migrantes cuando una isla no disponga de capacidad suficiente. Aunque recordó que las corporaciones insulares no tienen competencias directas en inmigración, defendió que sí las tienen “en solidaridad”.
El presidente insular explicó que los recursos de acogida de Tenerife y Gran Canaria se encuentran completos, una circunstancia que dificulta la salida de migrantes desde El Hierro. Según sus datos, en la Isla permanecen actualmente “dos mil y pico personas”.
Armas insistió en que el problema requiere una respuesta conjunta de las administraciones europeas, estatales, autonómicas y locales. “No hay una solución única y el que lo diga está mintiendo”, afirmó.
El CATE de Granadilla podría abrir este viernes
Una de las medidas que permitiría aliviar la presión sobre El Hierro es la puesta en funcionamiento del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Granadilla de Abona, en Tenerife. Según explicó Alpidio Armas, el Gobierno central trabaja para habilitar estas instalaciones, que podrían comenzar a funcionar entre este viernes 6 y el sábado 7 de noviembre.
El presidente insular señaló que el centro tendría capacidad para algo más de 1.000 personas, de acuerdo con la información que le ha trasladado el Ejecutivo estatal. Esta apertura facilitaría las derivaciones desde El Hierro y permitiría reducir la ocupación de los recursos disponibles en la Isla. No obstante, Armas advirtió de que, si continúa el actual ritmo de llegadas, será necesario habilitar nuevos espacios de acogida.
El presidente también explicó que varios cientos de migrantes pasaron la noche del jueves en una nave de El Majano para evitar que permanecieran a la intemperie. Reconoció que estas instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas para la acogida, aunque defendió su utilización como una alternativa de emergencia ante la lluvia y el frío nocturno.
El Cabildo trabaja en la posibilidad de instalar carpas o habilitar otras naves de la zona.
Medidas para retirar los cayucos del muelle
Otro de los asuntos abordados durante la visita fue la acumulación de cayucos en el puerto de La Restinga. Alpidio Armas anunció que espera disponer este mismo viernes de los medios necesarios para comenzar a retirar las embarcaciones del agua.
La intención del Cabildo es depositarlas inicialmente en un terreno próximo al muelle y trasladarlas posteriormente al punto limpio de La Frontera. Según explicó, llevar cada embarcación directamente hasta esas instalaciones limitaría la retirada a dos o tres cayucos diarios.
En cambio, agruparlas primero en un espacio cercano permitiría sacar todas las embarcaciones acumuladas en una sola mañana, siempre que se disponga de los medios necesarios.
El presidente también se refirió a la necesidad de trasladar los contenedores que actualmente ocupan parte del puerto. Para ello, está pendiente la expropiación de unos terrenos cuyos trámites, según indicó, podrían encontrarse en su fase final.
Además, se comprometió a estudiar un sistema para recoger el agua sucia acumulada en las embarcaciones, después de que los vecinos denunciaran posibles vertidos al mar.
Otra de las alternativas en estudio consiste en permitir que los centros de buceo de La Restinga operen desde pantalanes próximos, con el objetivo de reducir los problemas derivados de la ocupación del muelle.
Siete cayucos llegan a La Restinga durante el viernes
La protesta vecinal coincide con otra jornada de intensa actividad migratoria en El Hierro. Según la última información facilitada, siete cayucos habían llegado este viernes al puerto de La Restinga.
Durante la madrugada, Salvamento Marítimo confirmó la llegada de tres embarcaciones con más de 340 personas. La primera fue localizada alrededor de la 01.00 horas, a unas 11 millas al sur de la Isla.
La llegada de cayucos se ha intensificado durante los últimos días. El jueves desembarcaron 743 personas migrantes en siete embarcaciones en Canarias, tres de ellas en El Hierro, según los datos comunicados por Salvamento Marítimo a Europa Press. europapress.es
La presión también se ha trasladado a los servicios sanitarios. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya había reclamado el pasado 28 de octubre medidas para evitar que la atención a las personas migrantes comprometiera el funcionamiento ordinario del Hospital Insular.
Ante las reclamaciones vecinales, Alpidio Armas defendió la colaboración del Cabildo con el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, recordando que la Corporación ha facilitado terrenos para instalaciones de acogida y el polideportivo de San Andrés.
“Basta que me llamen y yo vengo a hablar las veces que haga falta”, aseguró el presidente insular, que se mostró dispuesto a escuchar las críticas, aunque reconoció que no dispone de competencias para resolver por sí solo la situación.