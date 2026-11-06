Tenerife activa la alerta por la borrasca Bruna: todo lo que cerrará desde el domingo

El Cabildo de Tenerife activará el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de alerta a partir de las 00.00 horas del domingo, 8 de noviembre, ante la llegada de la borrasca Bruna. La decisión implica el cierre de senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de acampada, además de la suspensión de actividades al aire libre en espacios naturales protegidos.
Las restricciones afectarán a toda la Isla y permanecerán vigentes hasta que una nueva resolución del Cabildo autorice su levantamiento. La institución también ha ordenado medidas preventivas en instalaciones culturales y deportivas de titularidad insular ante la previsión de lluvias intensas, tormentas, fuertes rachas de viento y riesgo de inundaciones.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pedido a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios y siga las instrucciones de los servicios de emergencia. La activación del PEIN responde a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a las situaciones de alerta y prealerta previstas por el Gobierno de Canarias.
Qué estará prohibido en Tenerife desde el domingo
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha detallado las restricciones que entrarán en vigor durante la madrugada del domingo.
Las medidas contemplan:
- Cierre de pistas, caminos y senderos de los espacios naturales protegidos de Tenerife.
- Prohibición de actividades al aire libre dentro de estos espacios.
- Cierre de áreas recreativas y zonas de acampada.
- Suspensión de la actividad cinegética.
- Suspensión de las autorizaciones para barranquismo, escalada, filmaciones y pruebas deportivas.
- Cierre de los accesos al Barranco de Masca y al Barranco del Infierno.
Las restricciones comenzarán a las 00.00 horas del domingo y seguirán vigentes mientras permanezcan las condiciones de riesgo.
Blanca Pérez ha advertido de que estas medidas son de obligado cumplimiento.
“Queremos insistir en que estas medidas no son recomendaciones, sino restricciones que deben respetarse”, ha señalado.
La consejera ha explicado que existe riesgo de desprendimientos, caída de árboles y crecidas de barrancos, especialmente en los espacios naturales expuestos a las precipitaciones y al viento.
Cierre de instalaciones culturales y deportivas
La activación del PEIN también afectará a determinadas instalaciones públicas.
El Cabildo ha instado a sus consejerías a cerrar, desde las 00.00 horas del domingo, las instalaciones de titularidad insular destinadas a actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia que impliquen desplazamientos entre municipios.
La medida permanecerá vigente mientras se mantenga la declaración de alerta.
No obstante, el comunicado no incluye una relación individualizada de instalaciones, eventos o actividades afectadas, por lo que será necesario atender a los anuncios de cada centro o servicio.
Las restricciones de acceso a los espacios naturales tampoco impedirán, con carácter general, que propietarios y usuarios accedan a viviendas, fincas, explotaciones o establecimientos abiertos al público y sus aparcamientos interiores.
Sin embargo, cuando sea necesario atravesar una pista cerrada por motivos de seguridad, deberá consultarse previamente con los agentes de Medio Ambiente de la zona.
La Aemet prevé lluvias de hasta 100 litros en 12 horas
La decisión del Cabildo coincide con el empeoramiento meteorológico previsto para el domingo.
La Aemet ha activado avisos naranjas por lluvias en Tenerife, con umbrales de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en las vertientes oeste y sur.
Además, el norte de la Isla estará bajo aviso naranja por viento, con rachas máximas previstas de 90 kilómetros por hora. También se han establecido avisos amarillos por tormentas y viento en otras zonas.
Los avisos meteorológicos afectarán al conjunto del Archipiélago durante el domingo, aunque con diferentes niveles de riesgo y horarios.
La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, ha advertido de que las lluvias asociadas a Bruna podrán ser fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas.
El organismo prevé que el temporal comience a intensificarse en el oeste de Canarias durante las últimas horas del sábado y se extienda al resto de las Islas el domingo.
También contempla una mejoría temporal durante el lunes y el martes, aunque las precipitaciones y el viento podrían volver a intensificarse a partir del miércoles. SGPCyE
Rosa Dávila pide evitar desplazamientos innecesarios
La presidenta del Cabildo ha insistido en la necesidad de adoptar medidas preventivas antes de que se produzcan las incidencias.
“Estamos ante un episodio meteorológico que puede generar situaciones de riesgo en distintos puntos de la Isla”, ha advertido.
Dávila ha pedido a la población que actúe con prudencia, evite desplazamientos innecesarios y atienda las indicaciones de los servicios de emergencia.
El Cabildo también recomienda a los 31 ayuntamientos de Tenerife activar sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y adoptar las medidas que consideren necesarias según la evolución del episodio.
La institución mantendrá disponibles sus medios ordinarios y extraordinarios para intervenir ante posibles incidencias.
Entre las recomendaciones de autoprotección figuran evitar los cauces de barrancos, no atravesar carreteras inundadas, alejarse de las zonas costeras expuestas y extremar las precauciones en áreas arboladas y laderas.
Los cierres no tienen una fecha de finalización fijada. Su levantamiento dependerá de una nueva resolución del Cabildo, una vez desaparezcan los riesgos y se evalúen los posibles daños.