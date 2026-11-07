Avanza la nueva regulación para instalar gasolineras en zonas residenciales de La Laguna

La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife ha emitido informe ambiental estratégico favorable a la modificación menor del PGO de La Laguna para regular la implantación de instalaciones para suministro de productos petrolíferos a vehículos (gasolineras) en áreas residenciales, según el anuncio publicado ayer en el BOP. Cabe recordar que esta nueva normativa en la que trabaja el Ayuntamiento permitirá actualizar y clarificar el marco urbanístico vigente en esta materia, reforzar la protección vecinal y adaptar el planeamiento municipal a la legislación estatal y autonómica.
Así, el objetivo final es garantizar que cualquier nueva gasolinera que se quiera instalar en el municipio lo haga con las máximas garantías para la ciudadanía, evitando situaciones de proximidad inadecuada y reforzando la protección frente a ruidos o emisiones.
Una vez emitido ya este informe ambiental, desde la Gerencia de Urbanismo explicaron que los siguientes pasos serán elaborar el documento ultimado de modificación del PGO para someterlo a información pública y que tanto ciudadanía como administraciones puedan presentar alegaciones o informes sobre las medidas propuestas. Con todas estas aportaciones se elaborará el documento que se elevará al Pleno para su aprobación inicial.
Además de la actualización de la normativa municipal, la modificación del PGO incorpora también objetivos urbanísticos para corregir incoherencias detectadas en el planeamiento, como la obligación de adosar estaciones de servicio a manzanas cerradas, sustituyéndolo por criterios más claros y aplicables para ordenar adecuadamente este tipo de instalaciones en áreas residenciales. Y, por último, plantea objetivos ambientales y sociales que buscan proteger la salud pública, reducir molestias y garantizar que su implantación sea compatible con la vida en los barrios.
Por ejemplo, según la información desde Urbanismo, la modificación menor incluye propuestas como exigir un estudio de tráfico que evalúe la repercusión de la gasolinera en los viarios circundantes y en la movilidad; aumentar la sección exigida para las vías de acceso y salida, con el fin de garantizar la seguridad hasta los ocho metros; prohibir que su acceso pueda realizarse por espacios libres o vías peatonales, o ampliar la distancia mínima que debe separar la instalación de los linderos de la parcela, para evitar cualquier tipo de molestia o ruido a las edificaciones del entorno, entre otras.