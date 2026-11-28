El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Comercio y Turismo, Estefanía Díaz, han realizado a media tarde de este sábado un primer balance de La Noche en Blanco 2026, la principal cita anual de dinamización comercial del municipio. En su comparecencia ante los medios de comunicación, ambos responsables municipales han destacado la afluencia de miles de personas, faltando aún más de seis horas de programación de La Noche en Blanco, así como la participación de la totalidad de los comercios del centro histórico de una jornada que, bajo el lema ‘Brillamos más cuando lo vivimos juntos’, ha convertido las calles y plazas del centro histórico en un gran espacio de encuentro, compras, cultura y ocio.
Luis Yeray Gutiérrez ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el tejido comercial lagunero y la implicación de las distintas áreas municipales en la organización de esta decimoséptima edición. “El principal objetivo de La Noche en Blanco es generar actividad económica, favorecer las ventas de nuestros establecimientos y mostrar todo lo que La Laguna puede ofrecer a quienes nos visitan. Es una celebración que nos permite compartir lo mejor de nuestra ciudad y que tiene detrás un importante trabajo de coordinación y colaboración con el sector comercial”.
El alcalde ha destacado también los datos económicos trasladados por La Laguna Zona Comercial Abierta a través de un estudio que se realiza puerta a puerta en los establecimientos del casco, según los cuales, “estamos hablando del doble de ventas respecto al año 2025, hasta el punto de que se está barajando la ampliación del horario de cierre de los comercios, puesto que hay muchísimos clientes. Eso quiere decir que La Noche en Blanco vuelve a ser un éxito y aún queda lo mejor del programa de la jornada con dos grandes grupos como Siloé y M-Clan. La ciudadanía vuelve a respaldar esta apuesta y también los comerciantes se alegran de haber dividido los actos del alumbrado de Navidad y La Noche en Blanco en dos fines de semana distintos porque le dan mayor actividad a la economía”, indicado el alcalde, trasladando su felicitación a todo el equipo de la concejalía de Comercio.
Asimismo, Luis Yeray Gutiérrez ha subrayado ha subrayado el dato trasladado el Centro de Coordinación Operativa Municipal de La Laguna (Cecopal) sobre la falta de incidencias de consideración a lo largo de toda la jornada, al tiempo que ha apelado a la colaboración ciudadana para que la celebración continúe desarrollándose con normalidad durante la tarde y la noche, cuando está previsto que tengan lugar algunas de las actuaciones musicales más esperadas de esta edición.
Por su parte, Estefanía Díaz ha resaltado la participación de más de medio centenar de establecimientos con propuestas propias y la diversidad de espacios que conforman la programación. “Hemos querido que La Noche en Blanco sea una experiencia que vaya mucho más allá de los grandes conciertos, que invite a recorrer nuestras calles, entrar en los comercios, descubrir nuevos productos y disfrutar de la gastronomía lagunera. La programación de la mañana y de las primeras horas de la tarde está especialmente pensada para las familias y para favorecer la actividad de nuestros establecimientos”.
Iniciativas como Ciudad de Cuentos, el Canary Market, la calle del Deporte, los espectáculos de teatro de calle y los talleres infantiles han formado parte de la oferta diurna, a la que se suma la programación desarrollada en la calle Heraclio Sánchez bajo el lema ‘Ven a conocer los centros ciudadanos’. Este espacio ha acercado al público la actividad de los colectivos y asociaciones de los pueblos y barrios del municipio a través de exhibiciones de baile, folclore, teatro y talleres creativos, con una programación que se prolongará hasta las 18:30 horas.
La música ha tenido también un papel destacado durante las primeras horas de la jornada, con propuestas como las de El Vega y Ruts & La Isla Music, dentro de una programación que combina la presencia de artistas de proyección nacional con una amplia representación del talento canario. Las actividades familiares, deportivas y comunitarias darán paso progresivamente al grueso de la oferta musical y escénica prevista para la tarde y la noche.
Entre las actuaciones más destacadas del tramo nocturno figuran Los Sabandeños, a las 21:00 horas en el Teatro Leal; Siloé, a las 21:15 horas en el entorno de la torre de la Concepción, y Los Vinagres, a las 21:30 horas. La plaza del Cristo acogerá, a las 23:00 horas, uno de los conciertos más esperados de esta edición, el de M-Clan, una de las bandas de referencia del rock español.
Ante la previsión de una mayor afluencia de público durante las próximas horas, el Ayuntamiento recuerda la conveniencia de utilizar el transporte público y las zonas de estacionamiento habilitadas en Alcampo y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. El dispositivo especial de servicios municipales permanecerá operativo durante toda la celebración, con especial atención a la limpieza de los espacios públicos y a la recuperación de la normalidad del centro histórico una vez concluya la jornada.