Viajar seis días a Granada por 233 euros: abren 30 plazas para mayores en Tenerife

Los vecinos de San Miguel de Abona que tengan 60 años o los cumplan durante 2027 podrán optar a un viaje de seis días a Granada por 233,31 euros. El Ayuntamiento ha anunciado una nueva convocatoria del Programa de Turismo Social, con 30 plazas disponibles y una subvención que cubre el 67 % del coste.
El viaje está previsto del 13 al 18 de marzo de 2027, mientras que el plazo de solicitudes anunciado por el Consistorio se extiende del 7 al 26 de noviembre de 2026. La iniciativa está dirigida especialmente a las personas mayores con menos recursos económicos. Canal 4 Tenerife+1
El programa está organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, en colaboración con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife.
Un viaje a Granada con el 67 % del coste subvencionado
El Ayuntamiento y el IASS asumirán conjuntamente la mayor parte del precio del viaje. La administración municipal financiará el 33 % y el organismo insular aportará otro 34 %.
De esta manera, cada participante tendrá que pagar 233,31 euros, correspondientes al 33 % del coste total.
La iniciativa permitirá a 30 personas mayores del municipio disfrutar de una estancia de seis días fuera de Tenerife, con actividades orientadas al ocio, la cultura y la convivencia.
Según explica el Ayuntamiento, el objetivo es facilitar el acceso a experiencias turísticas a personas con recursos limitados, además de promover las relaciones sociales y mejorar su bienestar.
Requisitos para solicitar una de las 30 plazas
Las personas interesadas en participar en el Programa de Turismo Social 2026 deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Tener más de 60 años o cumplir los 60 durante 2027.
- Estar empadronadas en San Miguel de Abona con una antigüedad mínima de tres años.
- No superar los límites de ingresos económicos establecidos por el Cabildo de Tenerife.
- No presentar problemas de salud que impidan realizar el viaje o participar en las actividades previstas.
Estas condiciones buscan favorecer el acceso al programa de los vecinos mayores con menos recursos económicos.
Cómo solicitar el viaje a Granada
Según la información difundida por el Ayuntamiento, las solicitudes podrán presentarse hasta el 26 de noviembre, aunque conviene confirmar esta fecha con Servicios Sociales por una diferencia detectada con el cómputo del plazo administrativo.
Las personas interesadas pueden acudir a la Concejalía de Servicios Sociales de San Miguel de Abona para consultar las condiciones y realizar los trámites correspondientes.
También pueden solicitar información a través del teléfono 922 700 000, extensión 1213.
El programa pretende ofrecer a las personas mayores del municipio la posibilidad de conocer otros destinos y compartir experiencias fuera de la Isla, mediante una ayuda económica que reduce el precio del viaje.