San Miguel de Abona prevé retirar unos 300 coches abandonados de sus calles

San Miguel de Abona pondrá fin a los coches abandonados en la vía pública. El Ayuntamiento ha iniciado recientemente una campaña para localizar, comprobar y retirar los vehículos abandonados en la vía pública. El objetivo es sacar de las calles unos 300 coches, que se trasladarán a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) una vez completados los trámites administrativos.
Los agentes intensificarán la búsqueda de vehículos que llevan meses sin moverse. Solo se retirarán los que, tras las comprobaciones y el procedimiento legal, se consideren abandonados. Además, se verificará si cuentan con el seguro obligatorio y la ITV en vigor, y en caso de incumplimiento se tramitarán las sanciones que correspondan.
El alcalde del municipio, Arturo González, explicó que la medida responde a “una demanda vecinal ligada a la falta de aparcamiento”, pues estos coches, afirmó, “dificultan aún más la movilidad y agravan la escasez de plazas”.
Aún con ello, reconoció que los procesos de retirada “son muy lentos” y que esta es la primera actuación de este tipo que consiguen poner en marcha en la localidad. La campaña pretende, además, que los propietarios los retiren de forma voluntaria y eviten así la sanción.
Las Chafiras, punto caliente
El problema no es ni mucho menos nuevo en el municipio. Según los datos municipales difundidos en julio de 2025, entre 2024 y ese verano se tramitaron 488 expedientes por abandono y se retiraron 459 vehículos; 294 durante 2024 y 165 en los primeros meses de 2025.
Las Chafiras es uno de los puntos del municipio donde más se percibe esta dinámica a lo largo y ancho del municipio. En 2022, la Policía Local contabilizaba más de 200 coches abandonados en su polígono industrial, y el entonces concejal de Seguridad, Antonio Manuel Rodríguez, señaló que la situación “se agravaba en las inmediaciones de los talleres”, en un entorno donde se contabilizan más de dos decenas. Recordaba también que el propietario puede autorizar la retirada de forma gratuita acudiendo a la Policía Local. Desde entonces, la saturación de aparcamientos en la zona, con vehículos ocupando la calle Tilena y el solar de tierra, sigue generando quejas entre los vecinos.
El fenómeno tampoco es exclusivo de San Miguel de Abona. En el vecino municipio de Granadilla de Abona, donde en 2022 ya iban por su tercera campaña de retirada tras deshacerse de centenares de coches en las dos anteriores, el goteo continúa. Solo en 2025 se retiraron 131 vehículos con destino al desguace, y en lo que va de 2026 la cifra asciende ya a 34.