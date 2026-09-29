En la que ya compite seriamente por ser la noticia más viral del mes en las redes sociales adelantada en primicia por DIARIO DE AVISOS, el culebrón Bolorino Armani (también conocido en su casa como José Carlos Bolorino Castro) continúa sumando capítulos. Y el último tiene al PP como inesperado protagonista. En el partido de Manuel Domínguez intentan averiguar cómo escaparon vivos. Bolorino llevaba meses ofreciéndose a los populares como la revolución electoral que Tenerife no sabía que necesitaba. Según ha confirmado este periódico, hubo reuniones y hasta almuerzos, siempre a petición del fenómeno mesiánico, donde además de expresar su admiración por sí mismo y por Feijóo, expuso las extraordinarias ventajas de su posible incorporación. El PP escuchó, sonrió, pagó el café y aplicó el protocolo reservado para las grandes emergencias: “Ya te llamaremos”. No llamaron. Poco después apareció afiliado a Coalición Canaria, donde ahora sucede algo extraordinario: nadie lo fichó, nadie lo invitó y nadie parece conocerlo. Los responsables de confeccionar las listas de Santa Cruz y el Cabildo huyen de su rastro como de una inspección de Hacienda. Después del cachondeo desatado en las redes, Bolorino ya no busca un puesto: busca a alguien que admita haberle abierto la puerta. Y en CC ese o esa valiente todavía no ha aparecido. Continuará
Bolorino se ofreció al PP… y acabó en CC: alguien tenía que picar el anzuelo
"Poco después apareció afiliado a Coalición Canaria, donde ahora sucede algo extraordinario: nadie lo fichó, nadie lo invitó y nadie parece conocerlo. Los responsables de confeccionar las listas de Santa Cruz y el Cabildo huyen de su rastro como de una inspección de Hacienda"
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