De Locoplaya a Daniela Garsal: Plenilunio toma el pulso a la música canaria

Hay una generación de artistas que ha conseguido que hablar de música urbana en España implique, inevitablemente, mirar hacia Canarias. En los últimos años, nombres surgidos en las Islas han ganado presencia en listas, festivales y grandes escenarios, al tiempo que una nueva hornada continúa ampliando una escena cada vez más diversa y reconocible.
Plenilunio Santa Cruz 2026 se acerca a ese fenómeno desde distintas generaciones y momentos creativos. El sábado 3 de octubre, la Avenida Marítima reunirá a Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter, tres propuestas muy diferentes entre sí, pero conectadas por un origen común y por una forma de entender la música que ha hecho de Canarias mucho más que un simple lugar de procedencia.
El gran concierto será, además, solo una parte de una programación que hará que la música aparezca durante todo el fin de semana en mercados, parques, calles, espacios culturales y zonas de restauración.
Tres formas de entender la nueva música hecha en Canarias
La programación principal del sábado comenzará a las 19:30 horas con Santora DJ. A las 20:30 horas llegará Daniela Garsal; a las 21:15, Lewis Potter; y a las 22:00 horas, Locoplaya ocupará el escenario de la Avenida Marítima.
Más que una sucesión de conciertos, el cartel permite observar distintas etapas de la evolución reciente de la música urbana canaria.
Locoplaya representa una de las propuestas que ayudaron a construir una identidad propia cuando la actual explosión de artistas de las Islas todavía estaba tomando forma. Daniela Garsal pertenece a una generación posterior que está ampliando ese mapa desde el R&B y una sensibilidad más melódica. Y Lewis Potter encarna un relevo todavía más reciente, nacido ya en un ecosistema donde ser un artista urbano canario puede significar tener desde el principio un público y unos referentes mucho más allá del Archipiélago.
Locoplaya: la amistad que terminó convirtiéndose en un sonido propio
Antes de que sus tres integrantes desarrollaran trayectorias individuales reconocibles, Bejo, Don Patricio y Uge ya compartían música, amistad y veranos en La Caleta, El Hierro.
De esa relación nació Locoplaya, un proyecto que encontró muy pronto una personalidad difícil de confundir: rap desenfadado, humor, códigos propios, referencias a Canarias y una estética asociada al verano, la playa y una forma poco solemne de entender el género. El propio grupo ha explicado que El Hierro, La Caleta y aquellos veranos entre amigos están en el origen de buena parte de su identidad musical.
Con el tiempo, cada componente fue desarrollando también su carrera por separado. Don Patricio alcanzó una enorme popularidad como solista, mientras Bejo consolidó un lenguaje propio basado en el juego verbal, el rap y una identidad visual muy característica. Sin embargo, Locoplaya nunca desapareció del todo como punto de encuentro entre los tres.
En 2025, después de aproximadamente tres años sin publicar música conjunta, el grupo regresó con El Caletón, un EP de tres canciones —Ricotta, ¡Ay Dios! y Más de las 12— creado en apenas tres sesiones de estudio. El trabajo recuperó deliberadamente la esencia desenfadada del proyecto y abrió una nueva etapa de conciertos en Canarias.
Su presencia en Plenilunio llega, por tanto, en un momento diferente al de sus primeros años: ya no son solamente aquellos tres amigos que encontraron una forma peculiar de hacer rap, sino una referencia reconocible dentro de la historia reciente de la música urbana de las Islas.
Daniela Garsal y una escena que también cambia de voz
A las 20:30 horas, antes de Lewis Potter y Locoplaya, será el turno de Daniela Garsal.
Natural de Las Palmas de Gran Canaria, la cantante ha ido construyendo una propuesta que se mueve especialmente alrededor de la música urbana, aunque incorpora influencias del pop, el soul y diferentes sonidos urbanos.
En 2023 publicó Supernova, su primer EP, integrado por seis canciones y varias colaboraciones. Aquel trabajo supuso uno de los primeros proyectos largos con los que comenzó a definir con mayor claridad su identidad artística.
Desde entonces su nombre ha ganado presencia dentro de una escena en la que las nuevas voces femeninas empiezan a ocupar cada vez más espacio. En marzo de 2026 publicó Qué Cruel junto a Cruz Cafuné, una colaboración construida desde códigos del R&B de principios de los 2000 y que reforzó su conexión con uno de los artistas de referencia de la música urbana canaria.
Su participación en Plenilunio permite mirar hacia una transformación significativa: la escena que en determinados momentos estuvo protagonizada principalmente por grupos y solistas masculinos presenta hoy una fotografía mucho más amplia en estilos, generaciones y voces.
Daniela Garsal representa precisamente esa ampliación del mapa.
Lewis Potter: una identidad entre Canarias e Inglaterra
Entre Daniela Garsal y Locoplaya aparecerá otro nombre que explica bien hacia dónde se mueve esa nueva generación.
Lewis Potter, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 2000 y de raíces inglesas, ha convertido su origen británico y canario en una parte central de su identidad artística. Su propuesta combina trap y música urbana con melodías, expresiones en inglés y español y una imagen que juega deliberadamente con sus dos universos culturales.
Aunque comenzó a explorar la música años antes a través del freestyle, fue en 2023 cuando publicó su primera incursión oficial. Desde entonces ha ido desarrollando un proyecto que en 2026 alcanzó un punto importante con BRITISHBOY, su primer LP, realizado junto a Reddy.
El disco utiliza precisamente esa doble pertenencia como hilo conductor y termina de definir una marca artística en la que el sonido, la estética y el propio nombre funcionan como partes de una misma identidad.
Su crecimiento se ha producido, además, muy cerca de otros protagonistas de la actual escena canaria: ha trabajado y compartido escenarios con artistas como Lucho RK y La Pantera, mientras medios especializados lo han situado entre los nuevos nombres a seguir dentro del urbano hecho en las Islas.
A sus 26 años, su presencia permite que el escenario de Plenilunio conecte varias etapas de una misma historia musical.
Mucho más que el concierto de la Avenida Marítima
La fotografía musical del fin de semana será, sin embargo, bastante más amplia.
Mientras la Avenida Marítima concentrará los principales conciertos del sábado, el Mercado Nuestra Señora de África tendrá su propia programación nocturna con Lenny, Blue Ipanema, Trío Zapatista y Lotus entre las 20:00 horas y la medianoche.
En paralelo, Acousticland convertirá la calle La Rosa, la plaza de San Francisco, La Noria y la Avenida de Anaga en pequeños puntos de música en directo. Las actuaciones se repartirán en dos franjas —de 14:00 a 16:00 y de 20:30 a 22:30 horas— con nombres como 101 Brass Band, Dorina Violinista, Víctor y la Nube, Víctor Cáceres Sax, Celso Sax, Ana Obando, Naudo Rodrigues o Diamond Show.
La programación se extenderá también al Parque García Sanabria, donde Le Good Market combinará su oferta de moda, gastronomía y tendencias con actuaciones musicales durante sábado y domingo. Allí pasarán, entre otros, Luis Ramírez Cuba, Ana Obando, Aliona Kuitka, Ceila Cumbia, Wladimir y Guerrero.
Comparsas, actuaciones itinerantes y formaciones como la Unidad de Música del Mando de Canarias o la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife completarán una oferta en la que prácticamente cada recorrido por el centro podrá cruzarse con algún tipo de intervención musical.
Una ciudad convertida en escenario
Ahí está probablemente la principal singularidad de la propuesta musical de Plenilunio 2026.
El gran concierto de la Avenida Marítima tiene nombres propios y horarios concretos, pero la música no queda confinada a ese escenario. Se incorpora al parque, al mercado, a las zonas de restauración y a las calles por las que el público se desplaza entre una actividad y otra.
Y en medio de esa programación aparece una fotografía especialmente interesante de la música canaria actual: un grupo como Locoplaya, que ayudó a consolidar una identidad urbana propia; Daniela Garsal, ampliando sus códigos desde el R&B; y Lewis Potter, formando parte de una generación que empieza su carrera con la proyección exterior de Canarias ya convertida en una realidad.
Tres propuestas, tres momentos y una misma escena en movimiento.
Del 2 al 4 de octubre, Plenilunio hará que Santa Cruz tenga muchas formas de sonar.
La programación completa y los horarios pueden consultarse en pleniluniosantacruz.com.
Plenilunio Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio de Promotur (Islas Canarias), Canarias Latitud de Vida y Gobierno de Canarias.