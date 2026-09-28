Más de 500 drones iluminarán Santa Cruz: cuándo y dónde verlos en Plenilunio

Más de 500 drones sobrevolarán Santa Cruz de Tenerife este viernes 2 de octubre para inaugurar la decimoctava edición de Plenilunio. El espectáculo tendrá dos pases, a las 20.30 y 22.00 horas, visibles desde el paseo de la avenida marítima frente al Cabildo, y dará paso a un fin de semana de gastronomía, mercados, música y actividades familiares.
La exhibición contará con 200 drones más que el año pasado y combinará tecnología, luz y creatividad mediante una coreografía aérea desarrollada por UMILES, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Antes y durante los pases habrá una performance con DJ, programada entre las 20.00 y las 22.15 horas en la avenida marítima.
La primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que la utilización de más de 500 dispositivos permitirá crear una coreografía “de gran complejidad” y un espectáculo de fuerte impacto visual.
Además, el formato evita el ruido asociado a otros espectáculos, un aspecto que el Ayuntamiento destaca por su menor afección a personas sensibles y mascotas.
Mercado, gastronomía y 118 puestos
La programación continuará el sábado 3 y domingo 4 de octubre con numerosas actividades repartidas por el centro de Santa Cruz.
Uno de los principales escenarios será el parque García Sanabria, que acogerá Le Good Market ‘Elemento Tierra’. Abrirá el sábado de 11.00 a 23.59 horas y el domingo entre las 11.00 y las 20.00 horas.
El mercado contará con 56 carpas dedicadas a moda, complementos, decoración y actividades infantiles. A ellas se sumará una zona gastronómica con food trucks, restauración, área de picnic y actuaciones musicales.
También habrá talleres dedicados al producto de Tenerife. Durante el fin de semana se abordarán productos como el gofio canario IGP, vermuts, sidras, mieles, frutas tropicales, vinos y quesos, además de actividades sobre hidroponía y huertos urbanos.
Las familias encontrarán talleres infantiles y juegos de madera, mientras que el sábado habrá dos pases de ‘¡Mantel va!’, una propuesta itinerante que combina clown, malabares y disciplinas circenses.
62 puestos entre las plazas de La Candelaria y España
La oferta comercial se extenderá también a las plazas de La Candelaria y España, donde se instalará un mercadillo tradicional canario con 62 puestos de artesanía, textil, complementos, dulces y otros productos.
Habrá 42 carpas en La Candelaria y otras 20 en la plaza de España. Ambas zonas funcionarán el sábado de 11.00 a 23.59 horas y el domingo de 11.00 a 20.00 horas.
A ello se sumará el Mercadillo de Artesanos de Santa Cruz (ARTEFE), en la plaza del Cabildo, de 11.00 a 20.00 horas durante ambas jornadas.
En conjunto, Le Good Market y el mercadillo tradicional sumarán 118 puestos o carpas, sin contar otros espacios comerciales previstos en la programación.
Música por las calles de Santa Cruz
La música también tendrá presencia en diferentes puntos de la ciudad. Le Good Market contará con actuaciones durante el sábado y el domingo, mientras que Acousticland llevará música a zonas de restauración como La Rosa, San Francisco, La Noria y la avenida de Anaga.
Plenilunio arrancará ya el viernes con otras actividades. Entre ellas figura ‘Misterio en el Templo’, una experiencia participativa en el Templo Masónico con sesiones a las 18.00 y 20.00 horas. El público tendrá 90 minutos para investigar un enigma inspirado en la historia del edificio.
La programación completa se desarrollará durante todo el fin de semana con propuestas culturales, comerciales, gastronómicas y familiares distribuidas por diferentes espacios de la capital tinerfeña.