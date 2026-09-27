El Día de los Animales al ritmo del Pisaca Fest: mascotas y música llenan de ambiente Santa Cruz

El centro de Santa Cruz de Tenerife vivió ayer una jornada intensa de celebraciones, al coincidir en fecha y cercanía la conmemoración del Día de los Animales, en la plaza del Príncipe, y la IX edición de las fiestas del barrio de El Toscal, que tuvieron como plato fuerte la nueva edición del Pisaca Fest, que volvió a reunir a numerosas personas para disfrutar de un día repleto de conciertos a cargo de grupos canarios.
Mascotas y amantes ed la música convivieron casi a la par en un día repleto de actividades que contribuyeron a dinamizar las céntricas calles de la capital, ya que desde la mañana y hasta la noche, la plaza del Príncipe y el entorno de la Casa Pisaca, se convirtieron en epicentro de ambos festejos.
El Ayuntamiento, a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, celebró desde la mañana a la tarde noche en la plaza del Príncipe, el Día de Los Animales y la Biodiversidad, una iniciativa que contó con la colaboración de numerosas organizaciones y entidades que estarán reunidas en una jornada con actividades familiares, talleres, charlas, exhibiciones y una presentación de animales en adopción.
Talleres de pintacaras infantil y la exhibición del Grupo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz se sumaron al espectáculo de Agility, donde perros y guías demostraron ante el público la destreza y coordinación durante la exhibición.
Asimismo, hubo un divertido paseo y presentación de mascotas en adopción, con la supervisión de profesionales veterinarios para garantizar que los animales participantes contaran con la documentación correspondiente. Un tierno desfile al que siguieron talleres de juguetes para mascotas y para el manejo natural del caballo.
El evento contó con la participación de más de 15 protectoras y asociaciones animalistas, así como de entidades vinculadas a la conservación y divulgación ambiental, encargadas de explicar a la ciudadanía el trabajo que desarrollan y ofrecer a algunos de los animales en adopción porque buscan un hogar.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta jornada representa una oportunidad para acercar a la ciudadanía la importancia de proteger y cuidar a los animales, pero también para poner en valor la enorme riqueza natural y la biodiversidad de nuestro municipio”.
Mientras ,el concejal de Bienestar Animal, Carlos Tarife, indicó que “el evento ha ofrecido un espacio de encuentro, divulgación y participación en torno a la protección y el bienestar animal, la adopción y la conservación de la biodiversidad, gracias a una programación muy completa”.
A pocos metros de esta fiesta para las mascotas, el barrio de El Toscal también lucía sus mejores galas para celebrar la IX edición de sus fiestas patronales. Con una programación organizada por la asociación de vecinos Luz y Vida, y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del distrito Centro-Ifara y el área de Fiestas, y de la asociación cultural SantaCruz.Rec, el entorno de las canchas de Pisaca se llenaron de público para disfrutar de un evento que reunió desde la mañana diversas actividades infantiles, entre ellas, castillos hinchables, talleres, juegos y pintacaras, para finalizar a medianoche con la edición del Pisaca Fest
Bermúdez visitó ayer el desarrollo de este evento acompañado por la concejala delegada del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, donde compartió con vecinos este día festivo.
El regidor destacó que “las fiestas de El Toscal son una muestra del compromiso y el cariño que los vecinos y vecinas sienten por su barrio, y una oportunidad para disfrutar juntos de sus calles, de sus tradiciones y de la cultura”. Subrayó además “el trabajo de la asociación Luz y Vida y de todos los colectivos que hacen posible esta programación”, y afirmó que desde el Ayuntamiento “seguiremos acompañando las iniciativas que surgen de nuestros barrios y que contribuyen a fortalecer la convivencia y la participación vecinal”.
Por su parte, Purificación Dávila destacó que “el amplio programa que combina actividades infantiles y juveniles, música, gastronomía, cultura y tradición, haciendo que diferentes generaciones puedan encontrarse y disfrutar del barrio” y añadió que “las fiestas son, ante todo, un espacio de encuentro y convivencia” y animó a vecinos, vecinas y visitantes a participar en las diferentes propuestas programadas durante estos días.
Javier Caraballero, por su parte, valoró “la importancia de mantener y respaldar las fiestas de nuestros barrios, porque son una parte fundamental de la identidad de Santa Cruz”. Indicó que “El Toscal ha preparado una programación muy completa, capaz de combinar las propuestas para los más jóvenes con actividades familiares y con actos que ponen en valor la historia y las tradiciones del barrio”.
La programación contó ayer con las actuaciones musicales de Stereogroove, El Beso de Cleo, Tu Mierda Indie, Eclipse Reggae, Ni Un Pelo de Tonto y Agua del Chorro. Durante la jornada también permaneció abierta la zona gastronómica, completando una jornada festiva dirigida a todos los públicos.
Las fiestas retomarán su programación el martes, de 18.30 a 20.30 horas, en la Casa Pisaca, con una nueva edición de Un vecino & una historia, que en esta ocasión estará protagonizada por Agustín Espinosa García. El programa concluirá el miércoles con la celebración de la XI Romería Cristo de Paso Alto, que dará comienzo a las 19.30 horas.