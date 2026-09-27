Los Premios Taburiente 2026 reconocen el talento y trayectorias que dejan huella

Los Premios Taburiente alcanzan este año su undécima edición consolidando una trayectoria que, desde su nacimiento, ha convertido estos galardones en un espacio de reconocimiento al talento, la dedicación y el compromiso. Once ediciones en las que la Fundación DIARIO DE AVISOS ha distinguido a personas y entidades capaces de dejar una huella que trasciende su propio ámbito de actividad.
La edición de 2026 vuelve a reunir trayectorias muy diferentes, procedentes de la cultura, la comunicación, la acción humanitaria, la salud, la política internacional, la empresa, la divulgación, la música o las artes. Distintos caminos unidos por la capacidad de transformar, abrir nuevas vías, defender causas necesarias y convertir el trabajo de toda una vida en una referencia para los demás.
Ese carácter plural es una de las señas de identidad de unos premios que miran tanto a Canarias como al resto del mundo. A lo largo de más de una década, los Taburiente han reconocido la excelencia profesional, pero también el compromiso social, la defensa de los derechos humanos, la creatividad, la innovación y la capacidad de afrontar algunos de los grandes retos de nuestro tiempo.
El próximo 29 de octubre, el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna volverá a convertirse en punto de encuentro de todas esas historias. Una gala en la que la emoción y el reconocimiento acompañarán a quienes reciben una distinción concebida para poner en valor no solo lo conseguido, sino también todo aquello que su trayectoria representa.
La ceremonia contará con la cobertura de Atlántico Televisión, cadena oficial de los eventos de la Fundación DIARIO DE AVISOS, que llevará a los espectadores una nueva edición de unos premios que siguen creciendo sin perder la esencia con la que nacieron, reconocer a quienes, desde lugares y disciplinas diferentes, contribuyen con su trabajo a transformar la sociedad.
OPEN ARMS – MENCIÓN ESPECIAL
Una imagen fue suficiente para convertir la indignación en acción. En septiembre de 2015, la fotografía del pequeño Alan Kurdi, un niño sirio de apenas 3 años que murió ahogado intentando llegar con su familia a la isla griega de Kos, llevó al empresario y profesional del salvamento marítimo Óscar Camps a viajar a Lesbos junto a un pequeño grupo de voluntarios. Llegaron con 15.000 euros de sus propios bolsillos y un objetivo claro: salvar vidas.
Aquella primera misión fue el origen de Open Arms. En pocos meses, miles de personas fueron auxiliadas en las costas griegas y, cuando las rutas migratorias se desplazaron, la organización amplió su trabajo al Mediterráneo central. Lo que nació como una respuesta urgente se convirtió en una organización humanitaria.
Desde entonces, sus equipos de rescate han operado a bordo de embarcaciones como el Astral y el Open Arms, ofreciendo auxilio a personas que afrontan travesías extremas huyendo de guerras, persecución o pobreza. En 2025, al cumplir una década, Open Arms cifraba en más de 73.000 las vidas salvadas en el mar.
Canarias forma también parte de esta historia. En 2016 Open Arms recibió la Medalla de Oro de Canarias y, en 2025, desplegó su buque durante dos meses por el Archipiélago para sensibilizar sobre la realidad de la ruta atlántica.
Óscar Camps ha permanecido al frente de ese compromiso desde el primer día, convencido de que cuando una vida está en peligro no hay espacio para la indiferencia, solo para actuar.
Tras una década, Open Arms sigue navegando allí donde el mar se convierte en frontera. Una trayectoria construida sobre una decisión que nunca ha cambiado: no mirar hacia otro lado.
TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
La defensa de una salud accesible para todos ha marcado la trayectoria de Tedros Adhanom Ghebreyesus. Una convicción nacida muy pronto, cuando una experiencia familiar le mostró de la forma más dura las consecuencias de no contar con una protección sanitaria adecuada: la pérdida de uno de sus hermanos pequeños, probablemente por una enfermedad prevenible mediante vacunación. Desde entonces, entender la salud como un derecho y no como un privilegio ha acompañado cada etapa de su camino.
Nacido en Asmara, hoy Eritrea, se formó en Biología, inmunología de las enfermedades infecciosas y salud comunitaria. Comenzó trabajando contra la malaria y, como ministro de Salud de Etiopía, impulsó una profunda reforma para acercar la atención sanitaria a las zonas más remotas.
En 2017 se convirtió en el primer africano en dirigir la Organización Mundial de la Salud. Reelegido en 2022, ha liderado la OMS durante la pandemia de COVID-19 y otras grandes emergencias, defendiendo una salud universal que incluya también a refugiados y migrantes.
Ese compromiso encontró en Canarias una expresión especialmente cercana. En mayo de 2026 viajó a Tenerife durante la respuesta internacional al brote de hantavirus del MV Hondius y destacó la solidaridad y humanidad mostradas por la isla.
Desde la salud pública hasta la diplomacia internacional, Tedros ha mantenido un firme compromiso con situar a las personas en el centro y hacer de la salud un derecho verdaderamente universal, sin importar el origen ni las circunstancias.
JOSEP BORRELL
Josep Borrell nació en 1947 en La Pobla de Segur, un pequeño pueblo del Pirineo catalán, en una familia de panaderos. Estudió parte del bachillerato desde casa mientras ayudaba en el obrador familiar. Ingeniero aeronáutico, matemático, economista y doctor en Ciencias Económicas, hizo del conocimiento la primera herramienta de una vida consagrada al servicio público.
Durante más de cuatro décadas ha asumido algunas de las mayores responsabilidades de España y de Europa: secretario de Estado, ministro de Obras Públicas, presidente del Parlamento Europeo, ministro de Asuntos Exteriores y, finalmente, jefe de la Diplomacia Europea. Como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, le correspondió representar a Europa en años especialmente convulsos, marcados por la guerra en Ucrania, la crisis en Oriente Próximo y profundas tensiones geopolíticas.
Una etapa en la que defendió con firmeza una convicción: que Europa es mucho más que una geografía. Es un proyecto común que merece ser defendido y una voz que debe hacerse escuchar en el mundo. Hoy, desde la presidencia del CIDOB, centro de investigación y reflexión sobre relaciones internacionales con sede en Barcelona, continúa dedicado al análisis de los grandes desafíos globales y a comprender un mundo cada vez más complejo e incierto.
De aquella pequeña panadería del Pirineo a las grandes instituciones europeas hay toda una vida de estudio, convicciones, compromiso y vocación de servicio público. Una trayectoria marcada por la defensa del proyecto europeo, el diálogo y la presencia de España en algunos de los principales escenarios de decisión internacional.
ELSA PUNSET
Comprender cómo funcionan nuestra mente, nuestras emociones y nuestros vínculos puede transformar nuestra manera de vivir. Esa idea recorre la obra de Elsa Punset.
Escritora, filósofa y divulgadora, durante más de dos décadas ha tendido puentes entre el conocimiento científico y la vida cotidiana. Con una mirada lúcida, cercana y profundamente humanista, ha sabido convertir ideas complejas en herramientas útiles para afrontar el miedo y la incertidumbre, comprender nuestras relaciones y vivir con mayor conciencia y libertad.
Cuando la inteligencia emocional apenas formaba parte de la conversación pública, Elsa fue una de las voces que contribuyeron a acercarla a la sociedad. Desde entonces, su trabajo ha llegado a millones de personas a través de sus libros, sus conferencias y sus colaboraciones en distintos medios de comunicación. Obras como Brújula para navegantes emocionales, Una mochila para el universo, El libro de las pequeñas revoluciones y Alas para volar conforman una obra dedicada a explorar quiénes somos, cómo nos relacionamos y qué podemos hacer para vivir mejor.
En 2025 creó la Fundación Punset Terraviva, un proyecto que abre una nueva etapa en su trabajo y amplía esa mirada hacia la relación entre naturaleza, salud y bienestar humano. Desde la Fundación impulsa iniciativas en ámbitos sanitarios y sociales que incorporan la naturaleza como fuente de cuidado, recuperación y esperanza, especialmente para los más vulnerables.
NOAH HIGÓN BELLVER
Hay vidas que obligan a aprender demasiado pronto el significado de palabras como diagnóstico, quirófano o incertidumbre. Noah Higón convirtió esa realidad en una palabra más: reivindicación.
Nacida en Cheste, Valencia, en 1998, convive con siete enfermedades raras. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universitat de València y transformó su propia historia en una plataforma desde la que reclamar más investigación y una sanidad pública capaz de responder a quienes viven con patologías poco frecuentes.
Jurista, politóloga, escritora y activista, ha hecho de la palabra una de sus herramientas más poderosas. En “De qué dolor son tus ojos”, “De esperanza marchita” y su reciente “Todavía soy raíz” abre al lector las puertas de una vida marcada por hospitales, operaciones y dolor, pero también por proyectos, viajes y el empeño de seguir avanzando.
Su voz ha llegado a medios, foros y redes sociales, dando visibilidad a una realidad que durante demasiado tiempo permaneció fuera de foco. En 2025, el documental “Noah, nada es imposible” mostró su día a día y su forma de afrontar las dificultades. En 2026 presentó “Donde duele el aire”, que recoge su ascenso al Teide como una nueva llamada en favor de la ciencia.
Este mismo año ingresó en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de Encomienda. Un reconocimiento más en una trayectoria convertida en altavoz para miles de personas y en una defensa incansable de la investigación.
ISMAEL SERRANO
Ismael Serrano es uno de los grandes nombres de la canción de autor española. Desde Madrid, ha construido una voz propia: comprometida, poética y profundamente humana.
Irrumpió en 1997 con su primer disco, ‘Atrapados en Azul’, y convirtió temas como Papá, cuéntame otra vez o Vértigo en himnos para toda una generación.
Desde entonces, casi tres décadas de trayectoria han convertido sus canciones en memoria compartida, donde caben el amor y la nostalgia, la esperanza y la incertidumbre, pero también la denuncia y la solidaridad.
Ha cantado a quienes luchan, a quienes esperan y a quienes no se resignan: desde las Madres de la Plaza de Mayo hasta los niños refugiados en Gaza.
En su camino ha colaborado con otros artistas como Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa o Víctor Manuel, y ha transitado por la literatura, el teatro y el cine, logrando una nominación al Premio Goya a la Mejor Canción original por ‘Km. 0’.
Hoy continúa explorando nuevos territorios y en el disco ‘Grabaciones insospechadas’ se atreve a versionar canciones alejadas de la tradición de autor, mientras recorre los escenarios con distintos formatos.
CARMELO RIVERO
Carmelo Rivero lleva más de medio siglo viviendo entre preguntas y palabras.
Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1957 y tenía apenas doce años cuando publicó sus primeros textos en La Tarde. Desde entonces, el periodismo ha sido para él mucho más que un oficio: una manera de mirar el mundo, de preguntar y, sobre todo, de escuchar.
Junto a su hermano Martín, bajo la firma Carmelo Martín, trabajó en medios como El País, Diario de Barcelona o Triunfo, fundó y codirigió La Gaceta de Canarias y construyó una notable obra editorial, con títulos como ‘Valdano. Sueños de fútbol’, ‘Iñaki Gabilondo. Ciudadano en Gran Vía’ o ‘Los Sabandeños: El canto de las Afortunadas’. En 2004, ambos recibieron el Premio Canarias de Comunicación.
Durante más de treinta años estuvo ligado a Radio Club Tenerife. Ha realizado más de 5.000 entrevistas y conversado con protagonistas esenciales de la historia contemporánea como Fidel Castro, Mijaíl Gorbachov, Yasir Arafat o Muamar el Gadafi, entre muchos otros.
La televisión sigue siendo también territorio natural para quien hizo de la conversación un género, presentando más de una veintena de formatos en distintas cadenas.
En 2015 participó en la refundación de Diario de Avisos, dirigiendo durante una década el decano de la prensa de Canarias. Hoy es su consejero editorial.
Y detrás del periodista siempre ha estado el escritor. En 2026 publicó ‘Como miran los mares’, devolviendo la poesía al primer plano de una vocación cultivada desde muy joven.
Después de tantas preguntas, tantos personajes y tantas historias, Carmelo Rivero conserva intactas la curiosidad, la pasión por las palabras y, sobre todo, las ganas de seguir contando.
DOMINGO RODRÍGUEZ “EL COLORAO”
Desde Tetir, en Fuerteventura, Domingo Rodríguez Oramas ha proyectado el timple hacia el mundo, demostrando que un instrumento profundamente arraigado en la tradición canaria puede dialogar con otros lenguajes y culturas.
Nacido en 1964, “El Colorao” se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música de las islas.
Su trayectoria es la historia de una búsqueda: desde la agrupación folclórica de su localidad, guiado por Casimiro Camacho, a París y Madrid, donde estudió junto a prestigiosos maestros como Blas Sánchez, Roland Dyens o José Tomás.
Hoy en día su legado va más allá de su discografía. Creó el primer método de timple en escritura solfeística y ha dedicado gran parte de su carrera a la divulgación, formando a nuevas generaciones y defendiendo la conservación de la memoria sonora de Canarias.
Ha llevado la música de las islas a escenarios de toda Europa y América, y ha colaborado con artistas de diferentes latitudes, tendiendo puentes entre el archipiélago y el mundo.
Medalla de Oro de Canarias, en 2016 fue nominado a los Grammy latinos por su trabajo con el grupo puertorriqueño Mapeyé, y hoy en día sigue creando música que mantiene viva la raíz mientras mira hacia el futuro.
AARÓN GÓMEZ
Aarón Gómez descubrió su vocación a los dieciséis años, en la compañía Teatro13, dirigida por su hermano Abraham. Desde entonces, su camino ha estado marcado por la capacidad de convertir la vida cotidiana en humor y por una forma muy personal de conectar con el público.
Humorista, actor, presentador y creador de contenido, ha hecho de la improvisación, el lenguaje gestual y la cercanía sus principales herramientas. Sus monólogos y sketches han retratado, con ingenio y ternura, las costumbres, contradicciones y señas de identidad de Canarias, llevando ese humor mucho más allá de las islas.
El cine, la televisión y las redes sociales han ampliado un recorrido que incluye el cortometraje nominado al Goya Como yo te amo, de Fernando García-Ruiz, además de películas, series y programas que han consolidado su popularidad, como el talk show nacional Esto no es una serie y el late night Una mala noche (la tiene cualquiera), con Aarón Gómez.
Pero detrás de cada carcajada hay también una historia de esfuerzo y superación y ahora recorre los escenarios con ‘Gracias’, un espectáculo nacido de la necesidad de celebrar el camino recorrido y el que está por venir.
FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE CANARIAS CIUDAD DE LA LAGUNA ISLA CALAVERA
Bajo la dirección de Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, en 2017 un grupo de profesionales convirtió su pasión por el cine en una cita cultural imprescindible. Así nació, en Tenerife, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, único en su especialidad en las islas.
Su programación reúne estrenos, clásicos, encuentros con creadores y profesionales de la industria y una decidida apuesta por el talento del archipiélago a través de la sección Hecho en Canarias.
Cada noviembre, el Teatro Leal, el centro histórico de la ciudad y sus salas de proyección se llenan de fantasía, terror y ciencia ficción, con una alfombra roja que convive con el patrimonio y la identidad de un enclave único.
Isla Calavera se ha ganado la complicidad de leyendas internacionales, ganadores del Premio Óscar y grandes nombres del cine español, artífices de los géneros cinematográficos más populares y taquilleros de la historia. Y, cada Halloween, la Zombie Walk convierte las calles en una fiesta colectiva que reúne miles de participantes.
El certamen celebra su décimo aniversario consolidado como una de las grandes citas cinematográficas del país, miembro de la prestigiosa Federación Internacional de Festivales Méliés y reconocido por la prensa especializada como uno de los mejores festivales de cine fantástico del mundo.
JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ
La historia de José Ignacio Hernández comenzó a escribirse mucho antes que la suya propia. En 1946, su padre, Jesús Hernández Guzmán, con apenas 17 años, abrió una pequeña tienda de quince metros cuadrados en Icod de los Vinos. Era un negocio pequeño, pero detrás había un sueño enorme: salir adelante, construir algo propio y hacerlo sin alejarse nunca de su tierra.
José Ignacio heredó ese espíritu y, junto a su hermano Juan Jesús, supo llevarlo mucho más lejos. Hoy, aquel sueño familiar se ha convertido en uno de los grandes grupos de distribución de Canarias, Jesuman, con casi un centenar de establecimientos en las islas.
Pero quizá su verdadera dimensión no esté en los números, sino en las personas: en los miles de empleos creados y en tantas familias que han encontrado aquí una oportunidad para construir su propio futuro.
Su compromiso, sin embargo, nunca termina en los negocios. Está también junto a quienes más lo necesitan, especialmente la infancia, y en la defensa de nuestras tradiciones y nuestra cultura, a través de la Fundación Jesús Hernández Guzmán, que lleva el nombre de su padre.
Ochenta años después la voluntad de crecer sigue permaneciendo intacta, pero sin olvidar de dónde se viene.