Prime Video adquiere los derechos mundiales de ‘Anaga, Naturaleza Infinita’

Prime Video ha adquirido los derechos de emisión para todo el mundo de Anaga, Naturaleza Infinita, el documental de la Fundación DIARIO DE AVISOS que retrata la biodiversidad y el valor natural del macizo de Anaga, en Tenerife. Desde hoy, la obra ya puede visionarse en la plataforma, una de las más importantes del planeta, lo que supone la mayor proyección internacional lograda hasta la fecha por una producción documental rodada en Canarias. La calidad de la propuesta audiovisual, su trayectoria en festivales internacionales de cine de naturaleza y la excelente acogida obtenida en su estreno en salas de cine han sido determinantes para que Prime Video decidiera incorporar el documental a su catálogo global, según ha trasladado la Fundación DIARIO DE AVISOS, promotora del proyecto.
Una ventana mundial para el macizo
de Anaga
El acuerdo con Prime Video permite que Anaga, Naturaleza Infinita llegue ahora a millones de espectadores en cualquier parte del mundo, multiplicando el alcance de un proyecto que nació con la vocación de dar a conocer, más allá de las Islas, un espacio único: un macizo volcánico modelado durante millones de años y declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2015.
Dirigido por el cineasta medioambiental tinerfeño Pedro Felipe Acosta, con más de tres décadas de experiencia en la divulgación de espacios naturales, el documental combina un enfoque artístico y un rigor científico que lo han convertido en referente del nuevo cine documental hecho en Canarias. Acosta define Anaga como un “mosaico de ecosistemas que sorprende por su biodiversidad y fragilidad”, un territorio de contrastes que va desde las áridas tabaibas y cardonales hasta los bosques de laurisilva, vestigios de un pasado remoto. “Anaga es un lugar que nos recuerda lo pequeño que somos frente a la majestuosidad de la naturaleza”, resume el director.
Tres años de rodaje y un despliegue sin precedentes
Detrás de las imágenes que ahora recorren el mundo a través de Prime Video hay más de tres años de trabajo de campo. Acosta y su equipo invirtieron miles de horas recorriendo cada rincón de Anaga bajo todas las condiciones ambientales imaginables, desde el calor abrasador del verano hasta las lluvias intensas en los barrancos, con un despliegue humano, técnico y logístico sin precedentes en Canarias. El resultado es una obra visualmente imponente, filmada desde la convivencia directa con el entorno y sus especies.
Ese esfuerzo se sustenta además en un sólido respaldo científico: el proyecto ha contado con el asesoramiento de un amplio equipo de biólogos, botánicos, zoólogos, geógrafos, geólogos e historiadores, que avalan el rigor con el que se aborda un espacio hasta ahora inédito en el cine documental. Anaga es hábitat de más de 2.500 especies de invertebrados terrestres y alberga la representación de laurisilva más rica en especies de todo el archipiélago, además de costas acantiladas y formaciones de cardonal-tabaibal que conforman uno de los mosaicos de biodiversidad más singulares del planeta.
Del estreno en Tenerife a los festivales internacionales
Anaga, Naturaleza Infinita se estrenó el 28 de noviembre de 2024 en Multicines Tenerife, en un evento que reunió a representantes de los ámbitos científico, cultural y ambiental, y que incluyó un coloquio con el director, Pedro Felipe Acosta, y la directora de proyectos de la Fundación DIARIO DE AVISOS, Priscila González. Tras su paso por las salas de cine, donde cosechó una notable acogida de público y crítica durante tres semanas, el documental ha recorrido a lo largo de este tiempo algunos de los festivales de cine de naturaleza más prestigiosos del panorama internacional, consolidando su prestigio y allanando el camino hacia la adquisición ahora anunciada por Prime Video.
Más que un documental: un proyecto educativo
El documental es el eje central de una iniciativa multidisciplinar que incluye también una exposición fotográfica y un programa educativo dirigido a acercar el conocimiento de Anaga a toda Canarias, con material didáctico puesto a disposición de la comunidad escolar. “La finalidad de este proyecto es lograr que los más jóvenes aprendan a valorar y proteger este entorno, poniendo al servicio de la sociedad una herramienta de gran valor pedagógico que se convierta en el referente de futuras generaciones”, explica Priscila González, directora de proyectos de la Fundación DIARIO DE AVISOS. Bajo el lema Conocer para amar y conservar, el proyecto aspira a convertirse en una potente herramienta de sensibilización frente a la problemática ambiental.
La llegada a Prime Video sitúa a Anaga, Naturaleza Infinita en el mapa audiovisual global y refuerza el papel de la Fundación DIARIO DE AVISOS como impulsora de proyectos culturales y medioambientales con proyección internacional desde Canarias.
La iniciativa ha contado con el patrocinio y la colaboración de Islas Canarias, Latitud de Vida –financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–, el Cabildo de Tenerife (Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias), el Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Fundación Santa Cruz Sostenible y el Grupo Menceyes.