Rosa Dávila: “La calidad del agua en las playas de Tenerife, salvo algunas situaciones puntuales, es excelente”

El 3 de julio de 2023, Rosa Dávila tomó la Presidencia del Cabildo, dando comienzo a un mandato marcado por varios frentes aún abiertos. El tráfico, la movilidad, el modelo turístico, la gestión de los espacios protegidos o los vertidos -de nuevo en el centro de la actualidad- han acompañado su gobierno y alimentado el debate político y social de la Isla. En esta entrevista, Dávila repasa su gestión, defiende las decisiones adoptadas y aborda los principales desafíos que afronta Tenerife.
-Dijo el otro día que las “grandes transformaciones” de la Isla empiezan a notarse. ¿Qué indicadores le permiten afirmar que ha mejorado la vida de los tinerfeños durante su mandato?
“Cuando llegamos, nos encontramos con una tasa de desempleo cinco puntos por encima de Gran Canaria y, en el caso del desempleo juvenil, con una tasa de paro que en el primer trimestre de 2023 superaba el 32%. El Cabildo, con un presupuesto de 1.278 millones de euros, tiene capacidad para influir en la vida social y económica de la Isla. Hemos pasado de casi un 33%, a una tasa de paro juvenil del 13%, 20 puntos menos. Y la gente puede decir: Bueno, pues eso es la inercia de la economía. No. La media española está por encima del 24%. Esto quiere decir que los jóvenes en Tenerife tienen la oportunidad de tener un empleo. Otra cosa es qué empleo. Queda mucho trabajo por hacer para que sea de calidad, de alto valor añadido y que permita llegar a final de mes”.
-Y al contrario: ¿cuál considera que es el principal problema que no ha conseguido resolver durante estos tres años?
“Bueno, yo creo que en este momento la mayor preocupación que tenemos los tinerfeños, y que excede el ámbito de la Isla, tiene que ver con la vivienda. Fíjese que el Cabildo, sin tener competencia, movilizó más de 180 millones de euros, que se traducen en cerca de 1.500 viviendas en construcción. ¿Vamos a solucionar con esto la demanda? No. Pero sí es verdad que nos hemos metido en un ámbito en el que históricamente el Cabildo no estaba y que muchos ayuntamientos, por falta de técnicos o de disposición de suelo, no tenían capacidad para poner ese suelo a disposición del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de la Vivienda”.
-¿Cuántas de estas viviendas públicas estarán terminadas y entregadas antes de que acabe la legislatura?
“Ninguna. Lo cogimos desde cero y no podemos resolver el problema de la vivienda en cuatro años. Y no somos el único agente. Estamos colaborando con el Gobierno de Canarias y con los ayuntamientos”.
-En campaña prometió aliviar el tráfico en sus primeros 90 días. Tres años después, ¿fue demasiado ambiciosa aquella promesa?
“Yo dije que, en los primeros tres meses de mandato, era capaz de tomar cinco decisiones destinadas a aliviar el tráfico. He sido 12 años Directora General de Transportes, así que cuando hice esa afirmación era plenamente consciente. Como presidenta, no tomé cinco, tomé 20 decisiones. Por ejemplo, en el mes de agosto -yo llegué en julio- estaba haciendo la mayor adquisición de guaguas de la historia de Tenerife. A día de hoy hemos adquirido 388 guaguas, hemos duplicado el número de usuarios y hemos mantenido la gratuidad del transporte público. Le pongo también el ejemplo del polígono de Güímar: hemos conseguido aliviar el tráfico en uno de los corazones económicos de Tenerife, que estaba completamente deteriorado”.
-Una de las actuaciones más polémicas en materia de movilidad ha sido la rotonda del Padre Anchieta. ¿Ha mejorado realmente la situación en ese punto?
“Los datos son que, en hora punta, se absorben 800 vehículos más a la hora”.
-Pero las colas siguen ahí…
“Una cosa es aliviar el tráfico y otra pretender que no haya circulación a menos de 100 km/h. Pero quien transita por ahí cada día ha notado la diferencia. Hemos separado a los peatones del tráfico rodado y mejorado entre un 10 y un 30% la velocidad media. Además, acordamos con la universidad escalonar la entrada de los universitarios, lo que ha permitido quitar unos 700 vehículos de las carreteras en hora punta. Solo el 43% de los alumnos iba en guagua o transporte público a la universidad. Pusimos guaguas lanzaderas, reforzamos líneas, incorporamos guaguas de dos pisos y más de 100.000 nuevas frecuencias. Eso ha hecho que hoy el 71% de los jóvenes que acuden a la universidad lo hagan en transporte público”.
-Menciona esos indicadores, pero también está lo que los tinerfeños viven en el día a día. ¿Qué le diría a un ciudadano del norte que tiene que pasar horas en el coche cada día para ir y volver de trabajar?
“En general, la gente que vive en el norte de la Isla me transmite que antes, donde estabas una hora y media, hoy, si no hay un accidente, puedes estar en 45 minutos. Además, en muy poco tiempo va a empezar la obra que realmente va a aliviar el tráfico: la del tercer carril”.
-Pasemos a otro de los grandes problemas de la Isla: los vertidos. Esta semana se cerraron, en un mismo día, las playas de El Médano y El Socorro por contaminación fecal…
“Creo que lo primero que tenemos que hacer es determinar de dónde procede esa contaminación. Hay situaciones que pueden ser puntuales; habría que determinar por qué ocurren y cuál es su origen”.
-Pero, más allá de ser algo “puntual”, como dice, los cierres de playas se multiplican. Ya es un problema de toda la Isla.
“Según la información que nos manda Salud Pública, que es quien toma las muestras en 60 playas de la Isla, la calidad del agua, salvo situaciones puntuales, es excelente. Sí es verdad que se está generando una opinión que no está acorde con el esfuerzo económico que se ha hecho”.
-Al margen de la opinión, los datos son claros: 121 puntos de vertido no autorizados y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señala a 12 enclaves del litoral de la Isla. ¿Las administraciones le están dando la suficiente importancia?
“En eso voy a ser tajante: sí. Todos los emisarios del Cabildo están autorizados, salvo uno que está en vías de autorización. Pero esto no es un problema de una sola administración. Hemos invertido más de 500 millones de euros en depuración y regeneración de aguas y colaboramos con los municipios para mejorar las redes de saneamiento. Ahora tratamos el 86% de las aguas y, en estos tres años, hemos pasado de 92.700 a 152.700 metros cúbicos al día, un 65% más. Además, con la declaración de emergencia hídrica incrementaremos un 78% la capacidad de regeneración, de manera que agua que antes se vertía al mar podrá destinarse a la agricultura. Cuando entre en servicio la depuradora metropolitana de Santa Cruz, que corresponde al Gobierno de España, estaremos en el 97%”.
-En Punta Brava, los técnicos del Consejo Insular de Aguas concluyeron el 18 de agosto que el emisario que se estaba reparando necesita ser sustituido. ¿Cuánto va a costar y cuáles son los plazos de esta nueva obra?
“El nuevo emisario no es todavía una obra adjudicada ni presupuestada. Es una propuesta técnica de solución estructural a medio plazo que el Consejo Insular de Aguas quiere estudiar y convertir en proyecto. Pero también quiero destacar que no hay ningún informe que diga que el emisario actual está vertiendo agua fuera de las condiciones adecuadas ni que exista una relación entre ese emisario y los cierres de la playa”.
-¿La contaminación viene de otro emisario?
“Podría no ser un emisario. Podría ser, por ejemplo, un pozo negro lleno, que es competencia municipal. Las muestras que tomamos constantemente indican que por ese emisario no sale nada que pueda contaminar el agua, por lo que la contaminación y el cierre no están relacionados con él”.
-Tanto en movilidad como en saneamiento, hemos hablado de adaptar las infraestructuras, pero ¿qué se está haciendo para abordar el problema de la saturación poblacional?
“Es uno de los grandes desafíos. Nosotros hemos dicho que es importante poner un límite. Excede el ámbito competencial del Cabildo porque tiene que ver con decisiones que se toman, sobre todo, en el marco europeo. El hecho de poder tener una ley de residencia o limitar la adquisición de vivienda por parte de extranjeros…”
-¿Considera que ha sido fiel en su legislatura a esa idea de que Tenerife tiene un límite?
“Nosotros empezamos por los espacios protegidos. En Masca hemos limitado el acceso, con cupos y guaguas lanzadera, y también hemos establecido restricciones en determinados senderos del Teide. Queremos extender esa regulación a todo el Parque Nacional y reducir en un 50% las visitas, ordenando el acceso con guaguas lanzadera y aparcamientos”.
-Sin embargo, siguen adelante proyectos como Costa San Juan. ¿Cómo encaja eso?
“Ese proyecto viene de un Gobierno anterior y llevaba más de 15 años planificado, por lo que puede que no esté alineado con los tiempos actuales. Estamos revisando el Plan Insular de Ordenación para establecer límites y, dentro de nuestras competencias, hemos bloqueado proyectos como el Underwater Gardens, previsto en Guía de Isora”.
-Mencionaba la ecotasa, ¿es partidaria de aplicarla a las pernoctaciones?
“Si hablamos de una fiscalidad específica vinculada al turismo, soy proclive a ella. Quiero que los beneficios que genera reviertan en los ciudadanos y que esa fiscalidad esté directamente vinculada a proyectos que permitan regenerar y mitigar el impacto del turismo sobre el territorio y mejorar la calidad de vida. No debería ir a una caja general”.
-El Día de Tenerife generó polémica al coincidir con el de Nuestra Señora de Candelaria. ¿Se repetirá el próximo año?
“Ahora mismo no hay ninguna decisión tomada”.
-De cara a las elecciones de 2027, ¿volverá a presentarse como candidata?
“Ya se lo he comunicado a mi partido y el 17 de octubre presentaré oficialmente mi candidatura. Ahora estoy recabando apoyos y, por lo que estoy viendo, hay una mayoría que quiere que continúe. Tengo más ganas y más ilusión que hace cuatro años, y también más conocimiento. Por eso, quiero seguir gobernando y siendo presidenta del Cabildo”.
-¿Si necesita de nuevo al PP para gobernar estaría dispuesta a renovar el pacto?
“El pacto ha sido positivo. Ha dado estabilidad, a diferencia de lo que ocurrió en el Gobierno anterior. Más del 70% de los acuerdos del pleno han sido unánimes. El Cabildo ha sido una burbuja al margen de la polarización. Tengo buenos compañeros de todas las fuerzas políticas y creo que hemos trabajado con un modo canario, centrados en prestar servicio y mejorar la vida de los ciudadanos”.
-¿Hay líneas rojas para otros posibles acuerdos?
“Los extremos no me gustan. Creo que nuestra sociedad ha avanzado mucho en derechos de las personas, de las mujeres, del colectivo LGBTIQ+… No podemos dar pasos atrás. Espero que la sociedad sea capaz de generar un cordón sanitario frente a los discursos de odio”.
-Sorprendió que dijera que estaría abierta a pactar con Drago Canarias…
“Dije que me sentaría con todo el mundo. Drago tiene algunas ideas interesantes porque pone el foco exclusivamente en la Isla, como la ley de residencia, la capacidad de carga, los espacios protegidos y la calidad de vida. En esos asuntos hay coincidencias”.
-¿Qué tres cuestiones quiere dejar resueltas antes de acabar la legislatura?
“Creo que hemos dado pasos muy importantes en el desafío de la movilidad. La vivienda no está resuelta, pero está bien encaminada. Y en empleo, pese a los buenos datos, hay que seguir trabajando para las personas que no llegan a final de mes y para reducir la precariedad laboral. Siempre hay nuevos desafíos”.