La Laguna elige la mejor arepa en un festival celebra la unión entre Canarias y Venezuela

La plaza del Tranvía de La Cuesta volvió a congregar este sábado a miles de personas para disfrutar de una nueva edición de Zaperoco Fest, una jornada que llenó este enclave lagunero de música, gastronomía y tradiciones con un marcado sabor canario-venezolano. El encuentro, celebrado en el marco del Día Canario de las Migraciones, volvió a poner de manifiesto los estrechos vínculos que durante generaciones han unido a Canarias y Venezuela.
Desde primeras horas de la mañana, familias, vecinos y visitantes se acercaron a La Cuesta para participar en una cita en la que las dos orillas del Atlántico compartieron espacio a través de sus sabores, su música y sus manifestaciones culturales. Zaperoco dio así continuidad a una propuesta que, en la edición de 2025, reunió a alrededor de 2.000 personas.
El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández, destacó que “ver la plaza del Tranvía llena de gente compartiendo alrededor de la música, la gastronomía y nuestras tradiciones demuestra que Zaperoco es mucho más que una fiesta. Aquí hay familias, recuerdos y una historia común entre Canarias y Venezuela que forma parte también de lo que somos”.
Hernández puso además en valor la elección de La Cuesta para celebrar el encuentro. “Nuestros pueblos y barrios son diversos, están llenos de historias y de personas que han llegado desde muchos lugares y han hecho de La Laguna su casa. Zaperoco nos permite encontrarnos en la calle, conocernos y celebrar juntos todo aquello que nos une”, señaló.
La gastronomía volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada, con 12 puestos gastronómicos, dos food trucks, una zona de bebidas y un puesto de chicha venezolana. Arepas, empanadas, hallacas, cachapas, tequeños y pabellón criollo formaron parte de una oferta que permitió al público acercarse a algunos de los sabores más reconocibles de Venezuela.
Una historia de ida y vuelta
El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez Ledesma, destacó que “celebrar el Día Canario de las Migraciones de esta manera nos permite recordar nuestra propia historia y, al mismo tiempo, reconocer los vínculos que seguimos manteniendo con Venezuela. Son lazos familiares, culturales y afectivos que han atravesado generaciones y que forman parte de la identidad de Canarias”.
Téllez incidió también en el valor de trasladar esa memoria a las nuevas generaciones y señaló que “Zaperoco consigue que esa historia se comparta entre generaciones, que los más jóvenes conozcan de dónde venimos y que quienes un día llegaron a Canarias encuentren también un espacio en el que reconocer y compartir sus raíces”.
La jornada contó asimismo con la participación de cinco asociaciones, juegos tradicionales canarios y venezolanos y una exposición de trajes tradicionales de ambos territorios y de tambores. La música tuvo también un papel protagonista, con parrandas canarias y grupos venezolanos compartiendo escenario y una programación que tiene a la cantante venezolana Scarlet Linares como cabeza de cartel.
La mejor arepa de Zaperoco
Entre las novedades que despertaron mayor expectación estuvo el concurso a la mejor arepa, en el que participaron los puestos gastronómicos presentes en Zaperoco. Un jurado fue el encargado de valorar las diferentes propuestas y elegir la elaboración ganadora, cuyo reconocimiento está previsto que se entregue en torno a las 19:00 horas.
La programación continuará durante la tarde en la plaza del Tranvía, con música, gastronomía y diferentes propuestas para todos los públicos, prolongando una celebración que volvió a hacer de La Cuesta un lugar de encuentro entre dos pueblos unidos por décadas de migraciones, afectos y experiencias compartidas.
Zaperoco Fest consolida así su presencia en La Laguna como una cita para encontrarse, compartir y reconocer una historia común que permanece viva en miles de familias canarias y venezolanas, haciendo de la calle y de la participación ciudadana el escenario para celebrar todo aquello que une a Canarias y Venezuela.