La Laguna celebra el Zaperoco Fest este sábado: habrá un concurso para elegir la mejor arepa

La Laguna celebrará este sábado, 26 de septiembre, en la Plaza del Tranvía de La Cuesta, una nueva edición de Zaperoco Fest, una cita gastronómica y cultural que estrecha los históricos vínculos entre Canarias y Venezuela a través de la música, los sabores y las tradiciones compartidas. El encuentro se desarrolla en el marco del Día Canario de las Migraciones y propone una jornada abierta a todos los públicos en la que ambas culturas tendrán un protagonismo compartido. También habrá un concurso para elegir la mejor arepa.
El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández, destacó que “Zaperoco habla de algo que los canarios conocemos muy bien, de emigrar, de regresar, de echar raíces lejos de casa y también de abrir las puertas a quienes llegan. Canarias y Venezuela comparten familias, recuerdos y una historia de ida y vuelta que sigue muy presente en nuestra sociedad”. Para Hernández, “celebrarlo en La Cuesta, desde la convivencia y la participación, es también reconocer la diversidad de nuestros pueblos y barrios y todo lo que aporta a La Laguna”.
El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez Ledesma, puso en valor la celebración dentro del Día Canario de las Migraciones y señaló que “Venezuela ocupa un lugar fundamental en la memoria migratoria de Canarias. Son muchísimas las familias que mantienen vínculos a ambos lados del Atlántico y encuentros como este permiten que esa historia compartida permanezca viva y llegue también a las nuevas generaciones”. Zaperoco parte precisamente de esa relación de ida y vuelta y del papel que la migración ha desempeñado en la construcción de la sociedad canaria actual.
La programación tendrá como cabeza de cartel a la cantante venezolana Scarlet Linares y reunirá también a parrandas canarias y grupos venezolanos. A ello se sumarán juegos tradicionales de ambos territorios, la participación de cinco asociaciones y una exposición de trajes tradicionales de Canarias y Venezuela y de tambores.
La subdirectora de Marcha Go y Punto Medio Eventos y Producciones, Estefanía Lima, explicó que “hemos querido preparar una jornada para vivirla, probarla y compartirla, en la que quien se acerque a La Cuesta pueda encontrarse con los sabores, la música y las tradiciones de Venezuela y Canarias”. Lima subrayó que “Zaperoco quiere ser una fiesta de encuentro, pero también una oportunidad para que asociaciones, artistas y propuestas gastronómicas tengan su espacio y para que el público pueda participar durante todo el día”.
La arepa, protagonista
La gastronomía tendrá un peso destacado, con 12 puestos gastronómicos, dos food trucks, una zona de bebidas y un puesto dedicado a la chicha venezolana. La oferta permitirá acercarse a algunos de los sabores más reconocibles de Venezuela, con arepas, empanadas, hallacas, cachapas, tequeños o pabellón criollo.
Uno de los momentos destacados será el concurso a la mejor arepa, en el que competirán los puestos gastronómicos participantes. Las elaboraciones serán valoradas durante la mañana por un jurado y el premio a la propuesta ganadora se entregará en torno a las 19:00 horas.
Zaperoco nació como una feria gastronómica y cultural dedicada a las tradiciones venezolanas, con la vocación de crear un espacio de encuentro y convivencia intercultural. En este sentido, Fran Hernández incidió en que “no se trata de poner dos culturas una al lado de la otra, sino de celebrar todo lo que han construido juntas durante décadas. Eso se ve en nuestras familias, en nuestra forma de hablar, en la música, en la gastronomía y en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Zaperoco es una manera de encontrarnos y reconocernos en esa historia común”.
La cita da continuidad a la primera edición celebrada en 2025, que reunió a unas 2.000 personas, además de diez asociaciones y quince comercios en la zona market. Zaperoco regresa ahora a La Cuesta con una programación reforzada y con el objetivo de seguir consolidando este encuentro entre Canarias y Venezuela.