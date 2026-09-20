Las Fiestas del Cristo de La Laguna llegan a su final: Achamán con Los Gofiones, Fuegos de la Octava y boxeo

Las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026 afrontan sus últimas citas después de varias semanas de conciertos, actos religiosos, actividades culturales y celebraciones populares. Desde este domingo 20 de septiembre todavía quedan por delante folclore, los últimos fuegos y una velada de boxeo.
Los Gofiones, este domingo en La Laguna
El XI Festival Achamán comenzará este domingo a las 17.00 horas y contará con la participación de Los Gofiones, una de las formaciones más reconocidas de la música popular canaria.
El concierto forma parte del último fin de semana de las fiestas, que durante septiembre han llevado hasta La Laguna actuaciones como las de Antonio Orozco, Luz Casal, Los Cantadores o los participantes del Festival Sabandeño.
La Octava del Cristo y los últimos fuegos
La jornada clave llegará este lunes 21 de septiembre con la celebración de la Octava del Cristo.
A las 20.00 horas tendrá lugar la Eucaristía y, posteriormente, la tradicional procesión de la venerada imagen del Santísimo Cristo de La Laguna por las calles del casco histórico.
El Ayuntamiento detalla que la procesión partirá de la Plaza del Cristo y recorrerá las calles Tabares de Cala, Cabrera Pinto y Viana antes de regresar nuevamente al entorno del Real Santuario.
La noche culminará alrededor de las 23.00 horas con los Fuegos de la Octava, uno de los actos tradicionales que marcará la clausura de las Fiestas del Cristo de este año. El Consistorio señala que la exhibición tendrá lugar cuando la imagen regrese a su Santuario tras la procesión.
Una última cita el 26 de septiembre
Aunque la clausura oficial de las fiestas llegará con la Octava, el calendario de actividades recoge todavía una última cita para el sábado 26 de septiembre.
A las 20.00 horas está prevista la XVIII Velada del Cristo de Boxeo San Cristóbal de La Laguna, que se celebrará en el Pabellón Esteban Afonso Rodríguez.
Además, hasta ese mismo día puede visitarse en la Ermita de San Miguel Arcángel la exposición Encuentros, integrada por dibujos y acuarelas del Cristo de La Laguna realizados por Manolo Sánchez.