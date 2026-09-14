La Laguna vive su día grande de las Fiestas del Cristo 2026

San Cristóbal de La Laguna vive este lunes, 14 de septiembre, la festividad principal y más esperada de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2026. El casco histórico ha acogido desde primera hora una amplia programación litúrgica y popular que arrancó a las 7:00 horas con los tradicionales repiques a gloria en los campanarios de todos los templos de la ciudad, preludio de un día marcado por la devoción.
La agenda de eventos oficiales alcanzó uno de sus puntos álgidos a las 10:00 horas, con el inicio de la procesión cívico-militar desde las Casas Consistoriales. La comitiva trasladó el Pendón Real hasta la Catedral, en una ceremonia que contó con la asistencia de las principales autoridades civiles, militares y consulares.
A las 10:45 horas, en el mismo emplazamiento, se llevó a cabo el recibimiento de la delegación oficial de S.M. don Felipe VI, Rey de España. En ese instante se procedió también a la solemne entrega del Bastón de plata de la Real y Venerable Esclavitud por parte de su Esclavo Mayor, Eladio Alexis Díaz. A continuación, se ofició la habitual eucaristía, seguida de la procesión de retorno de la sagrada imagen del Cristo desde el templo catedralicio hasta su Real Santuario. Para finalizar la sesión de mañana, se produjo el traslado del Pendón Real de vuelta hasta la sede municipal.
Los actos se reanudarán a las 19:00 horas, cuando la iglesia del Cristo acogerá una nueva función religiosa que será cantada por la agrupación musical Achamán. Al concluir la misma, la imagen del crucificado recorrerá en procesión las principales calles de la ciudad hasta regresar a su plaza.
La tradicional exhibición pirotécnica de los Fuegos del Risco tendrá lugar a las 23:00 horas.