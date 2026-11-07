La Laguna lanza una advertencia a los vecinos tras el ciberataque: qué hacer con sus datos personales

El Ayuntamiento de La Laguna ha lanzado una serie de recomendaciones de seguridad a los ciudadanos tras el ciberataque sufrido el pasado lunes, 2 de noviembre, que continúa afectando a distintos servicios municipales. El Consistorio reconoce que todavía no puede determinar si determinados datos personales han quedado comprometidos y pide extremar las precauciones ante posibles intentos de fraude.
La Corporación municipal mantiene activados sus protocolos de seguridad y trabaja en la recuperación progresiva de los sistemas informáticos. Mientras tanto, recomienda a los vecinos desconfiar de mensajes sospechosos, revisar sus contraseñas y reforzar la protección de sus cuentas digitales.
El ataque, detectado hace cinco días, ha afectado a la página web municipal, la sede electrónica, el gestor de expedientes administrativos y diversas aplicaciones relacionadas con la gestión tributaria y contable.
La Laguna advierte de posibles riesgos para los datos personales
Una de las principales incógnitas del ciberataque al Ayuntamiento de La Laguna continúa siendo el alcance de la posible afectación a la información almacenada en sus sistemas.
Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una filtración de datos personales, el Ayuntamiento tampoco ha podido determinar si determinada información ha quedado comprometida.
Por este motivo, la institución ha difundido una serie de medidas preventivas dirigidas a los ciudadanos, especialmente ante comunicaciones que puedan hacerse pasar por el Ayuntamiento o hacer referencia a gestiones municipales.
El Consistorio recomienda seguir estas pautas:
- Desconfiar de correos electrónicos, SMS y llamadas sospechosas. Se debe extremar la precaución ante comunicaciones inesperadas que soliciten datos personales, bancarios o credenciales de acceso, especialmente si mencionan trámites municipales.
- No facilitar contraseñas ni códigos de verificación. El Ayuntamiento recuerda que nunca solicitará esta información por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto.
- Revisar y cambiar contraseñas repetidas. Si una persona utiliza las mismas credenciales en diferentes plataformas, se recomienda modificarlas y establecer claves distintas, especialmente en el correo electrónico.
- Activar la autenticación multifactor. Este sistema incorpora una segunda comprobación de identidad que dificulta los accesos no autorizados, incluso si alguien consigue conocer una contraseña.
Estas recomendaciones tienen carácter preventivo y no significan que se haya detectado una utilización fraudulenta de los datos de los vecinos.
Qué hacer si se sospecha que los datos han quedado comprometidos
El Ayuntamiento ha habilitado como vía de consulta el correo electrónico de su delegado de Protección de Datos: dpd@lalaguna.es.
A través de esta dirección, los ciudadanos pueden plantear dudas relacionadas con la seguridad de su información personal y ejercer los derechos que les reconoce la normativa de protección de datos.
También es recomendable evitar acceder a enlaces recibidos por mensajes inesperados que anuncien multas, pagos pendientes o incidencias administrativas supuestamente relacionadas con el Ayuntamiento.
En caso de duda, se debe comprobar la autenticidad de la comunicación a través de los canales oficiales.
Qué trámites pueden realizarse tras el ciberataque
Pese a la incidencia informática, el Ayuntamiento de La Laguna mantiene la atención presencial al público, aunque con determinadas limitaciones derivadas de la situación.
Además, la Corporación ha acordado una ampliación general de los plazos administrativos vigentes hasta que se resuelva el incidente, con el objetivo de que los ciudadanos que tengan trámites pendientes no sufran perjuicios por los problemas tecnológicos.
La recuperación de los servicios digitales se está realizando de forma progresiva.
Entre las gestiones que ya pueden efectuarse por Internet se encuentra el acceso al padrón municipal y la obtención de certificados de residencia para viajar, según ha confirmado el propio Ayuntamiento.
No obstante, otras herramientas municipales continúan afectadas, por lo que todavía no se ha recuperado el funcionamiento habitual de toda la infraestructura informática.
Continúan los trabajos para recuperar los sistemas municipales
Desde que se detectó el ciberataque, los equipos especializados trabajan para analizar las evidencias de la intrusión, habilitar un entorno seguro y reforzar la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento.
Los hechos fueron trasladados al Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo integrado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para abordar la incidencia.
El objetivo es restablecer progresivamente los servicios afectados sin comprometer la seguridad de los sistemas ni la información que gestionan.
Por ahora, el Ayuntamiento no ha comunicado una fecha para recuperar completamente la normalidad ni ha confirmado si los autores del ataque han conseguido acceder a información personal de los ciudadanos.
La institución asegura que continuará informando sobre la evolución de los trabajos y los servicios que vuelvan a estar disponibles.