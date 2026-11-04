El ciberataque al Ayuntamiento de La Laguna, detectado el lunes 2 de noviembre, mantiene afectados varios servicios municipales mientras los equipos técnicos trabajan para recuperar los sistemas informáticos. Los atacantes han exigido un rescate de cinco millones de euros en bitcoins; el Consistorio ya ha comenzado a restablecer algunos trámites y ha ampliado los plazos administrativos para evitar perjuicios a la ciudadanía.
Entre las novedades de estos últimos dos días destaca la recuperación de la emisión automática de certificados de empadronamiento, según ha comunicado el propio Ayuntamiento a través de sus redes sociales. Los vecinos pueden obtener este documento por Internet sin necesidad de desplazarse a las oficinas municipales.
El ataque ha afectado a herramientas utilizadas diariamente por los ciudadanos y los trabajadores públicos, entre ellas la sede electrónica, el gestor de expedientes y distintas aplicaciones de gestión tributaria y contable.
ℹ️ Se comunica a la ciudadanía que la emisión automática de certificados padronales está habilitada. 🌐 https://t.co/7nuEOUPH8B 👉 No es necesario acudir a las oficinas municipales para este trámite.— Ayuntamiento de La Laguna (@aytolalaguna_es) November 3, 2026
Qué se sabe del ataque informático y el rescate de cinco millones
El incidente se detectó durante la tarde del lunes, 2 de noviembre, cuando el Ayuntamiento confirmó que parte de su infraestructura tecnológica había sufrido un problema de ciberseguridad.
Posteriormente, DIARIO DE AVISOS confirmó, a través de fuentes próximas a la investigación, que los responsables del ataque exigían cinco millones de euros en bitcoins como rescate.
Ante esta situación, el Consistorio contrató de urgencia los servicios de una consultora internacional especializada para intentar detener la ofensiva informática.
Por el momento, se desconoce la identidad de los responsables y el lugar desde el que se produjo el ataque. Tampoco ha trascendido si los ciberdelincuentes han establecido un plazo para recibir el dinero.
Otra de las principales incógnitas es el alcance de la posible afectación a las bases de datos municipales. No se ha confirmado si los atacantes han conseguido acceder a información personal de los ciudadanos o sustraer documentación.
Qué es el ransomware y qué relación puede tener con el ciberataque
La exigencia de un rescate económico plantea la posibilidad de que el Ayuntamiento de La Laguna haya sufrido un ataque de tipo ransomware, una modalidad de ciberdelincuencia que busca extorsionar a las organizaciones afectadas. Sin embargo, por el momento no existe confirmación oficial de que este sea el procedimiento utilizado.
El ransomware es un tipo de programa malicioso que puede bloquear el acceso a los sistemas informáticos o cifrar los archivos almacenados, impidiendo que sus propietarios puedan utilizarlos con normalidad.
En estos ataques, los ciberdelincuentes suelen exigir dinero a cambio de facilitar una herramienta de recuperación o una clave que permita desbloquear la información.
Algunos grupos también recurren a la denominada doble extorsión, que consiste en sustraer datos antes de bloquear los sistemas y amenazar con publicarlos si no reciben el pago exigido.
Los rescates pueden solicitarse en criptomonedas, como el bitcoin, aunque este mecanismo de pago no demuestra por sí solo que se haya empleado ransomware.
Qué servicios del Ayuntamiento de La Laguna están afectados
El incidente ha provocado problemas en diferentes plataformas municipales, entre las que se encuentran:
- La página web del Ayuntamiento.
- La sede electrónica municipal.
- El gestor de expedientes administrativos.
- Las aplicaciones de gestión tributaria.
- Los sistemas de gestión contable.
Estas incidencias pueden dificultar la realización de trámites por Internet y el funcionamiento de determinados procedimientos administrativos.
El Ayuntamiento ha señalado que la recuperación de los servicios se realizará de manera progresiva, una vez que los responsables técnicos comprueben que los sistemas pueden volver a funcionar con garantías de seguridad.
El Ayuntamiento recupera la emisión de certificados de empadronamiento
Una de las novedades más recientes es la reactivación del servicio de emisión automática de certificados padronales, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento de La Laguna en su cuenta oficial de X.
El Consistorio ha comunicado que este trámite vuelve a estar habilitado y que los vecinos no necesitan acudir presencialmente a las oficinas municipales para obtener el certificado.
El servicio está disponible a través del siguiente enlace
Esta recuperación se suma a la del certificado de viaje, cuyo restablecimiento ya había sido comunicado durante la jornada del martes.
No obstante, la recuperación de estos trámites no significa que el conjunto de los sistemas municipales haya vuelto a funcionar con normalidad.
Qué ocurre con los plazos administrativos y la atención presencial
Para evitar que los problemas informáticos perjudiquen a las personas que tienen gestiones pendientes, el Ayuntamiento ha acordado una ampliación general de los plazos administrativos vigentes hasta que se resuelva la incidencia.
La medida pretende proteger a quienes tienen procedimientos abiertos y no pueden completarlos por los problemas que afectan a las plataformas municipales.
Mientras continúan los trabajos de recuperación, el Consistorio mantiene la atención presencial al público, aunque advierte de que existen limitaciones derivadas del ataque.
Por tanto, los ciudadanos pueden seguir acudiendo a las oficinas municipales, si bien determinados trámites pueden verse condicionados por el funcionamiento de los sistemas informáticos.
El Centro Criptológico Nacional recibe la comunicación del ciberataque
El Ayuntamiento ha trasladado los hechos al Centro Criptológico Nacional, organismo integrado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Además, los responsables municipales han activado los protocolos de respuesta y trabajan con especialistas para analizar el alcance del ataque, proteger la información y recuperar la infraestructura tecnológica.
Según ha explicado el área municipal responsable de la seguridad de los sistemas informáticos, ya se ha conseguido recuperar la infraestructura de virtualización, un paso necesario para restablecer progresivamente diferentes servicios.
Sin embargo, antes de volver a poner en funcionamiento los sistemas, los técnicos deben comprobar que la amenaza ha sido neutralizada.
Cuándo volverá la normalidad al Ayuntamiento de La Laguna
Por ahora, no existe una fecha confirmada para la recuperación completa de los servicios digitales municipales.
El Ayuntamiento mantiene como prioridad garantizar la seguridad de su infraestructura informática antes de reactivar todas las aplicaciones afectadas.
La investigación también deberá determinar cómo se produjo el acceso a los sistemas, quiénes están detrás del ataque y si la información almacenada en las bases de datos municipales ha resultado comprometida.
Mientras tanto, el Consistorio continuará informando sobre los avances en la recuperación de los servicios y las gestiones que puedan volver a realizarse por Internet.