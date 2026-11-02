Un ciberataque masivo golpea al Ayuntamiento de La Laguna y compromete sus principales servicios digitales

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha sufrido un grave incidente de ciberseguridad que ha afectado a buena parte de sus principales servicios digitales y ha obligado a activar de inmediato los protocolos de emergencia informática. La ofensiva, cuya procedencia y alcance real todavía se desconocen, ha puesto en dificultades el funcionamiento de sistemas esenciales para la actividad administrativa del municipio.
El propio Consistorio ha confirmado este lunes, 2 de noviembre, que el incidente ha afectado a parte de su infraestructura tecnológica, con consecuencias directas sobre diferentes plataformas y aplicaciones utilizadas tanto por los empleados municipales como por los ciudadanos.
Entre los servicios afectados figuran la página web oficial del Ayuntamiento, la sede electrónica, el sistema de gestión de expedientes administrativos y distintas aplicaciones vinculadas a la gestión tributaria y contable. Se trata de herramientas fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la Administración local, por lo que las consecuencias del ataque podrían extenderse a numerosos procedimientos y trámites municipales mientras no se restablezca la normalidad.
La magnitud de los sistemas afectados ha obligado a movilizar a los equipos técnicos municipales, que trabajan con todos los recursos disponibles y en coordinación con organismos especializados en ciberseguridad para determinar el origen del incidente, contener sus efectos y recuperar progresivamente los servicios.
Máxima preocupación por la seguridad de la información municipal
Una de las principales incógnitas es determinar si los responsables del ataque han conseguido acceder a información confidencial o comprometer datos almacenados en los servidores municipales. Por el momento, el Ayuntamiento no ha confirmado ninguna sustracción de información, ni tampoco ha precisado si se ha producido un secuestro de datos, una intrusión en sus sistemas o cualquier otra modalidad concreta de ataque informático.
La investigación técnica deberá establecer si el incidente ha provocado únicamente interrupciones operativas o si también ha comprometido la integridad y confidencialidad de la información que custodia la Administración.
En su comunicado oficial, el Ayuntamiento señala que desde el primer momento se han activado los protocolos de seguridad y las actuaciones necesarias para contener el incidente, evaluar su alcance y garantizar la protección de los sistemas y de la información municipal. La prioridad inmediata pasa por impedir que el incidente se extienda a otras aplicaciones, preservar la información y recuperar los servicios afectados con las máximas garantías de seguridad.
El Consistorio ha trasladado sus disculpas a los ciudadanos por las molestias que esta situación pueda ocasionar y ha agradecido su comprensión mientras continúan los trabajos para restablecer plenamente el funcionamiento de los servicios digitales. El episodio abre ahora un periodo de incertidumbre sobre el alcance de los daños, el tiempo necesario para recuperar la actividad administrativa y las posibles responsabilidades de quienes se encuentran detrás de la ofensiva informática.
Una oleada de incidentes informáticos pone en alerta a las administraciones españolas
El ataque contra el Ayuntamiento de La Laguna se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad informática de las administraciones públicas españolas. En las últimas semanas se han registrado varios incidentes y alertas de vulnerabilidades que han obligado a diferentes organismos a reforzar sus sistemas de protección.
Uno de los episodios más recientes tuvo lugar el pasado 28 de octubre en el Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona, donde un ataque de tipo ransomware afectó a servidores municipales que almacenaban documentación
También el Servicio Extremeño de Salud confirmó el pasado 29 de octubre que un ciberataque había comprometido información clínica de 18.416 usuarios. La investigación de la Policía Nacional permitió detener a un presunto responsable y detectar posibles afectaciones a otras administraciones públicas.
Días antes, el 23 de octubre, el Ayuntamiento de Málaga y el Gobierno de Castilla-La Mancha habían adoptado medidas preventivas para suspender determinados servicios digitales ante una vulnerabilidad informática de elevada gravedad detectada a escala internacional.
La preocupación también ha llegado a Tenerife. El pasado 8 de octubre, durante unas jornadas sobre ciberseguridad en la Administración local celebradas en la Universidad de La Laguna, responsables del Cabildo advirtieron de los riesgos que estas amenazas representan tanto para los datos personales de los ciudadanos como para la continuidad de los servicios públicos. Por ahora, no existe información que permita establecer ninguna relación entre estos episodios y el incidente sufrido por el Ayuntamiento lagunero.