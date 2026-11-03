La Laguna avanza en la creación de un Centro Sociocultural Gitano

El Ayuntamiento de La Laguna aprobó, durante la última sesión de su Junta de Gobierno, el expediente para la contratación del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras del futuro Centro Sociocultural Gitano Canario en el municipio. Esto implica la aprobación de sus pliegos administrativos y técnicos y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, que saldrá a licitación con un presupuesto que asciende a 343.440 euros (sin impuestos).
La duración estimada del contrato será de ocho meses a partir del momento de la firma, correspondiendo tres meses a la redacción del proyecto básico y cinco meses a la del proyecto de ejecución, según adelantó ya el Ayuntamiento el pasado agosto.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “a través de esta nueva instalación queremos favorecer el desarrollo de múltiples iniciativas y programas dirigidos a este colectivo vecinal, plenamente implantado en nuestro municipio hace décadas. Asimismo, constituirá un espacio para la promoción y difusión de la cultura gitana entre el resto de la población lagunera y un punto de encuentro con las tradiciones canarias, propiciando el intercambio de experiencias y costumbres”.
Por su parte, el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, apuntó que “este recurso público estará abierto a cualquier entidad u organización que desee realizar una actividad”. “Lo que queremos es que se convierta en una infraestructura abierta e integradora, en todos los sentidos, para impulsar la interacción entre diferentes sectores de nuestra sociedad”, enfatizó.
La Candelaria
Este futuro espacio se construirá en un solar municipal ubicado en la calle Rector José Escobedo y González Alberu del barrio de La Candelaria, uno de los enclaves con mayor implantación del colectivo romaní en las Islas.
La actuación se realiza en consenso con la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Kamela Nakerar, cuya presidenta, Josefa Santiago, explicaba el pasado mes de enero que “nuestra idea es que este centro albergue la oficina de atención a mujeres gitanas y sus familias, con un espacio lo suficientemente grande para celebrar eventos de todo tipo, infraestructuras específicas para oficinas, recursos para las mujeres que lo necesiten y otros espacios que nos ayudarán a la integración y el desarrollo de la comunidad gitana a todos los niveles”.