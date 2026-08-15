Primeros pasos para el Centro Sociocultural Gitano Canario

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha el proceso para la creación del Centro Sociocultural Gitano Canario en el municipio. La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad ya ha iniciado el expediente de contratación y tramitación anticipada para la redacción del proyecto básico de ejecución y dirección de obras de este futuro espacio que estará ubicado en el barrio de La Candelaria.
El presupuesto base de licitación asciende a 343.440 euros y el pliego de prescripciones técnicas y administrativas se publicará en los próximos días en la plataforma de contratación del sector público.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirma que “con la puesta en marcha de este procedimiento, damos el primer paso para atender una antigua reivindicación de la comunidad gitana de nuestro municipio, un colectivo plenamente implantado desde hace décadas en La Laguna, con un activo papel asociativo, y que tiene una enorme relevancia”.
Para el alcalde, este centro “está llamado a convertirse en un modelo de inclusión e integración para Canarias, como espacio de asesoramiento y dinamización sociocultural del colectivo gitano en la vida del municipio”. Luis Yeray Gutiérrez asegura que la nueva infraestructura “permitirá avanzar en el desarrollo de políticas de inclusión del pueblo gitano, favoreciendo la no discriminación, la eliminación de prejuicios y la igualdad de oportunidades”.
Además, este nuevo recurso “deberá jugar un papel destacado en el empoderamiento de la mujer gitana; será un centro que les permitirá reivindicar su condición y reforzar su protagonismo en su comunidad, para hacer frente a cualquier tipo de discriminación”, asegura el alcalde, quien reivindica “la extraordinaria labor que viene desempeñando el colectivo de mujeres gitanas en La Laguna, en especial a través de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Kamela Nakerar, que preside Josefa Santiago, cuya lucha ya ha sido reconocida por el Ayuntamiento dando su nombre a una plaza en el callejero de La Cuesta”.
El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que el objeto del contrato que saldrá a licitación es la redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección facultativa de las obras del Centro Sociocultural Gitano Canario de La Laguna, que estará ubicado en la calle Rector José Escobedo y González Alberu del barrio de La Candelaria, uno de los enclaves con mayor implantación del colectivo romaní en el Archipiélago.
Ángel Chinea detalla que el edificio proyectado deberá configurarse como un equipamiento público de carácter sociocultural, orientado al desarrollo de actividades comunitarias, sociales, culturales y formativas, dando respuesta a las necesidades específicas del colectivo gitano y del entorno urbano de La Cuesta.
La duración estimada del contrato será de ocho meses a partir del momento de la firma, correspondiendo tres meses a la redacción del proyecto básico y cinco meses a la redacción del proyecto de ejecución.
Una de las poblaciones gitanas más antiguas
La Laguna cuenta con una de las poblaciones gitanas más antiguas y amplias de Tenerife y de Canarias y con un importante movimiento asociativo muy implicado en el desarrollo de esta comunidad. El pueblo romí comenzó a asentarse en las islas a partir de los años 40 del pasado siglo XX.