Una DANA se acerca a Canarias: lluvias fuertes, tormentas y temperaturas por debajo de los 5 grados

Una DANA se aproxima a Canarias y dejará un episodio de inestabilidad durante las próximas horas, con lluvias localmente fuertes, posibles tormentas, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y un descenso de las temperaturas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en Lanzarote, mientras el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en varias islas.
La situación afectará especialmente a Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, aunque también se esperan precipitaciones en el norte de Gran Canaria y Tenerife.
Según la previsión publicada este viernes por Meteored, la depresión aislada en niveles altos (DANA) se encuentra al oeste de Marruecos y continuará aproximándose al Archipiélago durante la primera mitad del sábado.
El Gobierno autonómico ha activado la prealerta por lluvias desde las 15.00 horas de este viernes, 9 de octubre, ante la posibilidad de chubascos intensos y dispersos, acompañados de alguna tormenta aislada. Las precipitaciones podrían alcanzar o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente durante la tarde y la noche.
Lluvias fuertes: las islas más afectadas
El meteorólogo Duncan Wingen, de Meteored, explica que la DANA presenta un núcleo de aire frío en altura, con temperaturas de entre 14 y 16 grados bajo cero a unos 5.500 metros. Esta situación favorecerá la inestabilidad atmosférica y la formación de chubascos que podrían ser localmente intensos y tormentosos.
La previsión apunta que este sábado, 10 de octubre, comenzará con intervalos de nubes medias y altas, además de nubosidad de evolución en las vertientes norte de las Islas. Desde primeras horas podrían registrarse precipitaciones en el norte de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, sin descartar tormentas ocasionales.
A medida que avance la mañana, el desplazamiento de la DANA hacia el sur trasladará la mayor inestabilidad hacia las islas orientales. Por ello, se esperan chubascos localmente fuertes en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. En el resto del Archipiélago, las precipitaciones serán menos intensas y afectarán principalmente a las vertientes norte.
Según Meteored, los acumulados diarios podrían situarse entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en puntos costeros del este de Gran Canaria y del norte de Tenerife. Estas cantidades son estimaciones del modelo meteorológico y pueden variar según la evolución de la DANA.
Aviso amarillo y prealerta
La Aemet ha establecido un aviso amarillo por lluvias fuertes en Lanzarote, con un periodo de riesgo comprendido entre las 15.00 horas del viernes y las 6.00 horas del sábado.
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por precipitaciones en las siguientes zonas:
- Lanzarote y La Graciosa: posibilidad de chubascos intensos y tormentas aisladas.
- Fuerteventura: lluvias localmente fuertes, con especial atención a su evolución durante las próximas horas.
- Gran Canaria: prealerta en las vertientes norte de la Isla.
- Tenerife: prealerta en las vertientes norte, donde también podrían producirse precipitaciones de cierta intensidad.
La Dirección General de Emergencias señala que la inestabilidad disminuye hacia el oeste. Por tanto, considera más probable que las lluvias intensas se produzcan en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, mientras que en el norte de Gran Canaria y Tenerife su aparición resulta menos previsible.
La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), teniendo en cuenta la información de la Aemet y otras fuentes meteorológicas.
Viento de hasta 70 km/h y bajada de temperaturas
La llegada de la DANA también estará acompañada de un fortalecimiento del viento, especialmente en las zonas altas y en los canales marítimos entre las islas.
De acuerdo con Meteored, podrían registrarse rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora en las cumbres de Tenerife, La Palma y El Hierro, principalmente durante las horas centrales del sábado.
El viento soplará del norte con intensidad moderada y favorecerá un empeoramiento de las condiciones marítimas. Se prevé fuerte marejada en el litoral norte, las vertientes este y oeste y los canales entre islas, con olas que podrían alcanzar los 2,5 metros.
Las temperaturas mínimas también experimentarán un descenso notable. En el interior de las islas, salvo Lanzarote y Fuerteventura, los termómetros podrían situarse por debajo de los 15 grados. En las zonas altas de Tenerife, Meteored prevé mínimas inferiores a los cinco grados durante las primeras horas del sábado.
En cambio, el ambiente nocturno será más suave en el noroeste de Lanzarote y Fuerteventura, donde las mínimas podrían mantenerse entre los 20 y 22 grados.
🌀 UNA DANA AFECTARÁ A LAS ISLAS CANARIAS 🌧️ Mañana dejará lluvias de más de 20 l/m2 en varias islas 👉🗞️ https://t.co/Y70g3J1981 https://t.co/zTBffsUlsn— Meteored España (@MeteoredES) October 9, 2026
¿Cuándo dejará de llover en Canarias?
La previsión de Meteored apunta a una mejoría progresiva durante la tarde del sábado. Las precipitaciones tenderán a remitir en la mayor parte de las islas, aunque todavía podrían producirse algunos chubascos residuales en el norte de Lanzarote.
La DANA comenzará a desplazarse hacia el continente africano y avanzará posteriormente por el desierto del Sáhara.
Según este escenario, las lluvias deberían desaparecer durante la noche del sábado, aunque la evolución definitiva dependerá de la trayectoria de la depresión.
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias recomienda extremar la precaución durante los desplazamientos, evitar barrancos y zonas inundables, y no atravesar carreteras anegadas.
También recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y consultar las actualizaciones oficiales de la Aemet y del 112 Canarias.