Canarias extiende la prealerta por lluvias a cinco Islas: hasta 15 litros en una hora y posibles tormentas

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de las 15.00 horas de este viernes, 9 de octubre. La medida responde a la previsión de chubascos fuertes, acompañados de posibles tormentas aisladas, con precipitaciones que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
La Dirección General de Emergencias ha adoptado esta decisión teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La inestabilidad será más acusada durante la tarde y la noche del viernes, especialmente en las Islas orientales, donde existe una mayor probabilidad de que se registren precipitaciones intensas.
Qué zonas de Canarias están en prealerta por lluvias
La declaración del Ejecutivo autonómico afecta a cinco Islas, aunque no todas presentan el mismo nivel de exposición a las precipitaciones. En concreto, la prealerta por lluvias comprende los siguientes territorios:
Lanzarote: toda la Isla.
La Graciosa: toda la Isla.
Fuerteventura: toda la Isla.
Gran Canaria: vertientes del norte.
Tenerife: vertientes del norte.
Según Emergencias, la inestabilidad atmosférica disminuye progresivamente hacia el oeste del Archipiélago. Por este motivo, los chubascos fuertes serán más probables en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, mientras que su aparición será menos previsible en las zonas septentrionales de Gran Canaria y Tenerife.
La declaración de prealerta no significa que vaya a llover de forma generalizada en todos los municipios incluidos. Las precipitaciones previstas tendrán un carácter disperso y podrán alcanzar intensidades importantes en determinados puntos.
Lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora
La previsión apunta a chubascos que podrían alcanzar e incluso superar los 15 milímetros de precipitación acumulada en una hora, una cantidad equivalente a 15 litros de agua por metro cuadrado.
Este umbral podría registrarse especialmente durante la tarde y la noche, coincidiendo con las horas de mayor inestabilidad.
Los episodios de lluvia también podrían venir acompañados de tormentas aisladas, según recoge la declaración de la Dirección General de Emergencias.
La Aemet contempla, además, la posibilidad de chubascos localmente fuertes en Canarias durante el viernes y el sábado, en un contexto de inestabilidad que podría prolongarse durante parte del fin de semana.
Recomendaciones ante la prealerta por lluvias en Canarias
El Gobierno de Canarias ha pedido a la población que siga las recomendaciones de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.
Entre las principales medidas preventivas figuran evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de lluvia intensa, extremar la precaución en carretera y mantenerse alejado de barrancos, cauces y zonas susceptibles de inundación.
También se recomienda comprobar el estado de desagües y sumideros para facilitar la evacuación del agua, así como evitar el estacionamiento de vehículos en lugares donde puedan producirse acumulaciones importantes.
En caso de encontrarse con una vía anegada, no se debe intentar cruzarla, ni a pie ni en vehículo.
La población puede consultar las actualizaciones de la situación meteorológica a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y la Aemet. Ante cualquier emergencia, debe llamar al 1-1-2.