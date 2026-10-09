¿Qué abre en Tenerife este 12 de octubre?

El Día de la Hispanidad, el 12 de octubre es una de las fechas festivas más significativas del año. Son pocos los establecimientos que permanecen abiertos al público al ser un festivo con categoría nacional, pero: ¿qué abre en Tenerife el 12 de octubre?
El 12 de octubre es un festivo “no sustituible”, es decir, no puede ser cambiado ni modificado por parte de las comunidades autónomas, que mueven sus días no lectivos en función de su propio calendario laboral.
Según la Orden del 27 de junio de 2011 de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, en las consideradas Zonas de Gran afluencia turística los establecimientos comerciales que se encuentren en su interior tienen plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público.
Para el sector de la restauración admite que el horario de cierre de las terrazas se incremente en una hora con respecto al resto del territorio municipal, tanto en invierno como en periodo estival.
Este lunes 12 de octubre de 2026, numerosos supermercados y centros comerciales de Tenerife permanecerán cerrados, aunque algunas tiendas ubicadas en zonas turísticas mantendrán su actividad.
¿QUÉ ABRE EL 12 DE OCTUBRE EN TENERIFE?
Además de profesionales sanitarios, policías, bomberos o agentes de seguridad privada, otros trabajadores acudirán a su puesto de trabajo el 12 de octubre de 2026.
Farmacias de guardia. Mantendrán el servicio aquellas farmacias que tengan asignado un turno de guardia, así como las que abran los 365 días del año. Puedes consultar el listado completo, por municipio, en la web de farmacias de guardia de Tenerife.
Panaderías. Determinadas panaderías y establecimientos dedicados a la venta de pan y productos de repostería podrán abrir sus puertas durante el festivo. La actividad dependerá de los horarios establecidos por cada negocio.
Tiendas 24 horas. Estos pequeños establecimientos de alimentación podrán continuar prestando servicio durante el Día de la Hispanidad, de acuerdo con sus horarios habituales y las condiciones que les sean aplicables.
Bares y cafeterías. La apertura quedará a elección de los propietarios. Restaurantes, cafeterías y otros negocios de hostelería podrán mantener su actividad durante este lunes festivo, especialmente en las principales zonas turísticas de la Isla.
Gasolineras. Muchas estaciones de servicio permanecerán abiertas durante el 12 de octubre, aunque algunas pueden modificar sus horarios. Conviene consultar previamente cuáles prestarán servicio.
Centros comerciales. En las zonas consideradas de gran afluencia turística, los establecimientos pueden abrir sus puertas durante los festivos.
Es el caso de Siam Mall, situado en Costa Adeje, que anuncia su apertura los 365 días del año, de 10.00 a 22.00 horas. También Rosa Center, en Playa Paraíso, mantiene su actividad todos los días, con un horario comercial de 10.00 a 22.00 horas.
En el norte de Tenerife, el Centro Comercial Martiánez, en Puerto de la Cruz, contempla un horario de apertura para domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas.
Por el contrario, este 12 de octubre permanecerán cerrados los centros comerciales Carrefour Meridiano, Carrefour Añaza, Alcampo La Laguna, La Villa, El Corte Inglés y Nivaria Center.
Supermercados. Las principales cadenas de alimentación de Tenerife modificarán su actividad durante el Día de la Hispanidad.
Mercadona y Aldi permanecerán cerrados.
Las cadenas Lidl y Carrefour también cerrarán sus establecimientos, con excepciones en determinadas zonas turísticas. Algunas tiendas de Adeje, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide mantendrán su actividad durante el festivo.
Por su parte, HiperDino cerrará la mayoría de sus supermercados, aunque contará con establecimientos abiertos en diferentes puntos de la Isla. Los clientes pueden consultar las excepciones y los horarios correspondientes en su página oficial de horarios festivos.
Los grupos Jesuman, TuTrébol, TuAlteza y La Hucha también prevén cerrar sus centros.
Lo más recomendable es consultar los horarios antes de desplazarse, ya que la apertura de un centro comercial no garantiza que todas sus tiendas o supermercados estén abiertos durante el 12 de octubre.