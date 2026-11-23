El periodista Esteban Morales Martín, antiguo jefe de Deportes de DIARIO DE AVISOS, fundador de Radio Libertad y primer responsable de Deportes de Televisión Canaria, ha fallecido a los 70 años. Natural de Villaverde, en Fuerteventura, desarrolló una trayectoria profesional vinculada al periodismo deportivo, los medios audiovisuales y la comunicación institucional en Canarias.
Su fallecimiento ha sido dado a conocer este lunes, 23 de noviembre, por Canarias Ahora, que recuerda su participación en la puesta en marcha de la televisión autonómica y su etapa como portavoz del Gobierno de Canarias durante la presidencia de Manuel Hermoso.
De DIARIO DE AVISOS a Radio Libertad
Esteban Morales desarrolló parte de su carrera en el periodismo deportivo, una especialidad en la que llegó a dirigir la sección de Deportes de DIARIO DE AVISOS.
Posteriormente, se incorporó a Radio Las Palmas, de la Cadena COPE, donde también ejerció como jefe de Deportes, antes de participar en la fundación de la desaparecida Radio Libertad.
Su voz estuvo vinculada durante años a las retransmisiones deportivas, especialmente a las competiciones de automovilismo, una disciplina a la que dedicó numerosos espacios radiofónicos.
En 2010 recibió un homenaje en el marco de la presentación de la III Clásica Villa de Firgas, en Gran Canaria, como reconocimiento a su trayectoria en la información radiofónica del motor.
Su papel en los inicios de Televisión Canaria
Otro de los capítulos destacados de su carrera fue su participación en el nacimiento de Televisión Canaria.
Morales formó parte de la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater), empresa encargada de la gestión y explotación del canal autonómico. Entre julio de 1998 y julio de 2008 ocupó el puesto de director de Producción, desde el que intervino en el desarrollo de la televisión pública.
También fue el primer jefe de Deportes de Televisión Canaria, responsabilidad que amplió su trayectoria en los medios de comunicación del Archipiélago.
Tras concluir su etapa en Socater, se incorporó a Videoreport Canarias. Allí ejerció como director de Relaciones Institucionales y Comunicación entre 2008 y 2018.
En los últimos años de su actividad profesional también desarrolló trabajos de asesoramiento y consultoría en comunicación y organización empresarial.
Portavoz del Gobierno de Manuel Hermoso
Su trayectoria incluyó igualmente una etapa en la Administración autonómica.
El 21 de julio de 1995, el entonces presidente de Canarias, Manuel Hermoso Rojas, lo nombró portavoz del Gobierno de Canarias, con rango de viceconsejero, mediante el Decreto 251/1995, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Esta responsabilidad supuso su incorporación a la comunicación institucional después de su experiencia en el ámbito periodístico.
Una vida vinculada a la comunicación en Canarias
Además de su trayectoria profesional, quienes compartieron trabajo con Esteban Morales lo recuerdan por su carácter cercano, su sentido del humor y su facilidad para conversar.
Según recoge Canarias Ahora, sus antiguos compañeros destacan especialmente su sonrisa y su risa espontánea, rasgos que acompañaron su actividad profesional.
Estaba casado con la también periodista Carmina Lorenzo y era hermano de Marcial Morales, exconsejero de Coalición Canaria, así como de Asun y Pedro Morales.
Con su fallecimiento, el periodismo canario pierde a un profesional que participó en distintas etapas de la comunicación en las Islas, desde la prensa escrita y la radio deportiva hasta los primeros años de Televisión Canaria.