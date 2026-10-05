Confirmado por el BOE: Canarias tendrá un puente de tres días en noviembre

El calendario laboral todavía reserva varios descansos antes de que termine el año. El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que Canarias tendrá festivo el lunes 2 de noviembre, lo que permitirá disfrutar de un nuevo puente de tres días.
El motivo está en el calendario de Todos los Santos, una festividad nacional que se celebra cada 1 de noviembre y que en 2026 cae en domingo. En Canarias, el descanso se traslada al día siguiente, por lo que el lunes 2 de noviembre será festivo laboral en todo el Archipiélago.
Así aparece recogido en la relación oficial de fiestas laborales publicada por la Dirección General de Trabajo en el BOE para 2026, donde el 2 de noviembre figura para Canarias como “Día siguiente a Todos los Santos”. Se trata de una jornada retribuida y no recuperable.
De esta manera, quienes trabajen habitualmente de lunes a viernes podrán enlazar el sábado 31 de octubre, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2, configurando un puente de tres días sin necesidad de solicitar una jornada adicional de vacaciones.
Un festivo que no se pierde en Canarias
Todos los Santos forma parte de las fiestas laborales de ámbito nacional previstas en la normativa estatal. La regulación permite trasladar al lunes inmediatamente posterior determinados festivos cuando coinciden con domingo, aunque el calendario definitivo depende de las decisiones adoptadas para cada comunidad autónoma.
En el caso de Canarias, el calendario publicado oficialmente confirma el traslado y garantiza el descanso laboral el 2 de noviembre.
El puente llegará apenas tres semanas después de otro descanso prolongado. El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, cae este año en lunes, por lo que quienes no trabajen durante el fin de semana también podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
Tras el puente de Todos los Santos, el calendario laboral encara ya sus últimos festivos nacionales del año, con especial protagonismo de diciembre, cuando llegarán el Día de la Constitución, la Inmaculada Concepción y Navidad.