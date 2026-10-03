Los dos próximos festivos dejarán puentes de tres días en Canarias: cuándo caen

Canarias encara la recta final de 2026 con dos festivos muy próximos que permitirán disfrutar de fines de semana de tres días. El primero llegará con la Fiesta Nacional de España y el siguiente será la jornada a la que se traslada en Canarias el descanso correspondiente al Día de Todos los Santos, que este año cae en domingo.
Son los dos próximos festivos laborales comunes al conjunto del Archipiélago y ambos se sitúan en lunes, por lo que permitirán enlazar directamente con el sábado y el domingo sin necesidad de pedir días libres.
El calendario laboral de 2026 publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma tanto el 12 de octubre como el 2 de noviembre entre las jornadas festivas aplicables en Canarias. La normativa permite a las comunidades trasladar al lunes el descanso correspondiente a determinadas fiestas nacionales que coinciden en domingo.
Antes, no obstante, habrá un festivo que afecta específicamente a La Gomera: el lunes 5 de octubre se celebra la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, jornada laboral festiva de ámbito insular.
Primer puente: lunes 12 de octubre
El primero de estos fines de semana largos llegará en apenas unos días. El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, cae este año en lunes.
Al tratarse de un festivo nacional no sustituible, figura como jornada festiva en todas las comunidades autónomas. De esta forma, quienes habitualmente no trabajen sábados ni domingos podrán disponer de tres días consecutivos de descanso: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.
Todos los Santos se traslada al 2 de noviembre
El siguiente fin de semana largo llegará tres semanas después.
El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae en domingo en 2026. En Canarias, el descanso laboral se fija el lunes 2 de noviembre, según el calendario publicado en el BOE.
Esto permitirá volver a enlazar tres jornadas consecutivas: sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre.
Canarias es una de las comunidades que ha optado por mantener ese descanso el lunes siguiente. La posibilidad de efectuar este traslado está prevista en la normativa laboral estatal.
Qué festivos quedan en Canarias hasta final de 2026
Tras el 12 de octubre y el 2 de noviembre, el calendario laboral todavía reserva otras fechas señaladas antes de terminar el año.
El martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será festivo en todo el país. Al caer en martes, podrá convertirse en un puente de cuatro días para quienes tengan la posibilidad de librar también el lunes 7.
Ese lunes, sin embargo, no es festivo laboral general en Canarias. El calendario estatal recoge el traslado del descanso por el Día de la Constitución a otras comunidades, pero no al Archipiélago.
El último festivo general del año llegará el viernes 25 de diciembre, Navidad, que dejará otro fin de semana de tres días para quienes descansen sábado y domingo.
Así, las principales jornadas festivas comunes que quedan en Canarias son:
- Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
- Lunes 2 de noviembre: descanso por Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
A ellas hay que sumar los festivos insulares y locales que correspondan en cada Isla o municipio.
Los festivos locales que todavía quedan en Canarias
Cada municipio puede establecer hasta dos fiestas locales al año, que tienen carácter retribuido y no recuperable. La relación oficial para 2026 fue aprobada por la Consejería de Turismo y Empleo a propuesta de los 88 ayuntamientos canarios.
Todavía quedan varios festivos municipales repartidos por las Islas:
- 5 de octubre: Arona, por el Santísimo Cristo de la Salud.
- 7 de octubre: Barlovento y Breña Baja, por Nuestra Señora del Rosario; y Puerto del Rosario, por la misma festividad.
- 13 de octubre: Tuineje, por las fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel y la conmemoración de las batallas del Cuchillete y Tamasite.
- 19 de octubre: El Tanque, por el Santísimo Cristo del Calvario.
- 21 de octubre: Santa Úrsula, por la festividad de Santa Úrsula.
- 24 de octubre: Santa Lucía, por San Rafael.
- 26 de octubre: Buenavista del Norte, por Nuestra Señora de los Remedios.
- 17 de noviembre: Telde, por San Gregorio Taumaturgo.
- 25 de noviembre: Tacoronte, por Santa Catalina.
- 30 de noviembre: San Andrés y Sauces, por San Andrés.
Estas jornadas se suman únicamente en los municipios correspondientes al calendario general de festivos nacionales, autonómicos e insulares.