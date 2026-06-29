Calendario laboral de Canarias 2027: así quedan los festivos, puentes y el cambio del 15 de agosto

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado de forma oficial el decreto que establece el calendario laboral de Canarias para 2027. El documento, tramitado por la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Jéssica de León, define los doce festivos autonómicos e insulares comunes para el próximo año.
Con esta publicación, se abre el plazo de un mes para que los respectivos ayuntamientos de las Islas propongan sus dos festivos locales hasta completar el máximo de 14 jornadas inhábiles, retribuidas y no recuperables que establece la ley.
Una de las principales novedades de este calendario de cara a la planificación de puentes y vacaciones es que el 15 de agosto (festividad de la Asunción de la Virgen) se trasladará al lunes 16 de agosto al coincidir la fecha original en domingo.
Lista de festivos autonómicos en Canarias para 2027
A expensas de los festivos de carácter municipal, los días inhábiles en todo el Archipiélago durante el año 2027 serán:
- 1 de enero: Año Nuevo (viernes)
- 6 de enero: Epifanía del Señor / Día de Reyes (miércoles)
- 25 de marzo: Jueves Santo
- 26 de marzo: Viernes Santo
- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado)
- 30 de mayo: Día de Canarias (domingo)
- 16 de agosto: Asunción de la Virgen (se traslada al lunes)
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (martes)
- 1 de noviembre: Todos los Santos (lunes)
- 6 de diciembre: Día de la Constitución Española (lunes)
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles)
- 25 de diciembre: Natividad del Señor / Navidad (sábado)
Festivos insulares 2027: ¿Cuándo es festivo en tu isla?
El decreto del Ejecutivo autonómico también fija los días de descanso correspondientes a las festividades patronales de cada una de las islas:
- Tenerife: 2 de febrero (Virgen de Candelaria).
- La Palma: 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves).
- Gran Canaria: 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino).
- Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes).
- Fuerteventura: 17 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña).
- El Hierro: 24 de septiembre (Nuestra Señora de la Bajada de la Virgen de los Reyes).
- La Gomera: 4 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe).
A partir de la publicación de esta norma en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), las corporaciones locales dispondrán de un mes de plazo máximo para remitir sus acuerdos plenarios a la Dirección General de Trabajo con las dos fechas locales adicionales que completarán de forma definitiva el mapa de días festivos en las Islas.