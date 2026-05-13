Confirmado por ley: trabajar en domingos que caigan día festivo da derecho a un plus salarial o día libre compensatorio

Trabajar mientras los demás descansan es una realidad habitual en sectores estratégicos de Canarias, como la hostelería o el comercio. Sin embargo, surge una duda recurrente cuando llega el fin de mes: ¿realmente se debe pagar domingo festivo con un extra o se remunera como un día cualquiera? La respuesta no es única, ya que depende estrictamente de si ese domingo está marcado en rojo en el calendario oficial de la comunidad o del municipio.
La normativa vigente en España establece una distinción clara entre un domingo ordinario y aquel que coincide con una festividad nacional, autonómica o local. En este último caso, el trabajador cuenta con una protección especial que garantiza que su esfuerzo sea compensado de manera superior a la habitual.
Requisitos legales para pagar domingo festivo en España
Para que un empleado tenga derecho a una compensación extraordinaria, no basta con que el turno caiga en el séptimo día de la semana. La clave reside en la coincidencia con un festivo oficial. Según el Real Decreto 2001/1983, que sigue siendo el pilar jurídico en esta materia, cuando por razones técnicas u organizativas no se pueda disfrutar del descanso en un festivo, la empresa debe actuar.
Existen, principalmente, dos vías de compensación que el trabajador debe conocer para asegurar que sus derechos se respeten:
- Compensación económica directa: La ley dicta que las horas trabajadas en festivo deben abonarse con un incremento mínimo del 75% sobre el precio de la hora ordinaria. Esto significa que, si tu salario por hora es de 10 euros, en un domingo festivo deberías percibir, al menos, 17,50 euros por cada hora realizada.
- Descanso compensatorio: Existe la posibilidad de que, en lugar de dinero, el trabajador reciba tiempo de descanso. Este debe ser de igual duración al tiempo trabajado en el festivo, permitiendo así recuperar el derecho al ocio que no se pudo ejercer en la fecha señalada.
El papel del convenio colectivo y los domingos ordinarios
Es vital entender que pagar domingo festivo no es lo mismo que pagar un domingo común. En sectores como el comercio en las Islas, trabajar los domingos suele ser parte de la jornada ordinaria. En estos supuestos, si el domingo no es festivo, la empresa no está obligada por ley general a pagar ningún plus, a menos que el convenio colectivo de la empresa o del sector así lo estipule.
Muchos convenios de hostelería o grandes superficies incluyen el llamado “plus dominical”. Si tu contrato o convenio no menciona este concepto, legalmente ese domingo se cobra igual que un martes o un miércoles, ya que se considera un día laborable más dentro de tu cuadrante mensual.
¿Qué ocurre si el festivo se traslada al lunes?
Un escenario muy frecuente en el calendario laboral es el traslado de festividades nacionales que caen en domingo al lunes inmediatamente posterior. En este caso, el domingo pierde su “protección especial” a efectos de remuneración extra. El derecho a percibir el recargo del 75% o el descanso equivalente se traslada automáticamente al lunes, que es el día que figura oficialmente como no laborable.
El caso de las horas extraordinarias en fin de semana
Otro supuesto relevante ocurre cuando un empleado tiene un contrato de lunes a viernes, pero la empresa le requiere de forma excepcional un domingo (sea festivo o no). En esta situación, esas horas pasan a ser consideradas horas extraordinarias. Según el Estatuto de los Trabajadores, estas deben pagarse con el recargo correspondiente o compensarse con descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.