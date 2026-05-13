Muere un turista británico al caer del balcón de un hotel en Tenerife: su familia pide ayuda

La noticia de la tragedia en Playa de las Américas ha cruzado fronteras, dejando una profunda huella de dolor tanto en el sur de Tenerife como en la ciudad de Liverpool. Harrison Hanley, un joven monitor de natación de tan solo 20 años, perdía la vida el pasado 25 de abril en un fatídico incidente en un complejo de apartamentos en el sur de Tenerife.
Lo que debían ser unas vacaciones de desconexión y alegría terminaron de forma abrupta cuando un empleado de mantenimiento localizó el cuerpo del joven británico. Tras semanas de incertidumbre, la investigación judicial celebrada en el juzgado Gerard Majella de Liverpool ha arrojado luz sobre las circunstancias exactas que rodearon este suceso que ha conmocionado a los residentes y turistas de la zona, tal y como ha compartido el medio británico The Sun.
Detalles de la tragedia
Según los informes presentados ante el forense, la tragedia en Playa de las Américas se produjo debido a una caída desde un “balcón” dentro del bloque de apartamentos donde Harrison se alojaba. El veredicto oficial es claro y descarta cualquier intervención de terceros o circunstancia sospechosa: se trató de un trágico accidente.
El certificado de defunción emitido por las autoridades españolas especifica que la causa del fallecimiento fue un shock traumático severo. Harrison murió en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto. “No hay pruebas de que se tratara de otra cosa que no fuera un trágico accidente”, sentenció el forense durante la vista en el Reino Unido, confirmando el infortunio que acabó con la vida del turista.
La noticia de su fallecimiento ha desatado una ola de homenajes que describen a Harrison como un joven “lleno de energía, vitalidad y un carisma excepcional”.
El joven era especialmente querido en su entorno como monitor de natación. Padres de alumnos a los que enseñaba han expresado su devastación en redes sociales, recordando la paciencia y el cariño que Harrison mostraba con los más pequeños: “Era genial con todos los niños; la vida es demasiado corta”, comentaba uno de los allegados al conocer la noticia.
Ola de solidaridad
El impacto de la tragedia ha generado también en un movimiento de solidaridad sin precedentes. Una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, difundida por su amigo Jack, ha logrado reunir más de 43.000 libras, lo que equivale a unos 50.000 euros. El objetivo inicial era ayudar a la familia con los gastos de repatriación y asegurar que Harrison tuviera la despedida que merecía.
Sus amigos lo definen como el “chico travieso favorito de todos”, alguien capaz de unir a las personas simplemente con su presencia. El pasado 6 de mayo, su comunidad se reunió para un lanzamiento de globos en su memoria, un acto simbólico para despedir a quien fuera, en palabras de sus profesores del instituto St Hilda’s, “un amante de la vida y de la gente”.