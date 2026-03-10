Cristina Colturi, la joven de 28 años que murió tras caer de un parapente en Adeje: fue un regalo de su novio

La turista italiana Cristina Colturi, de 28 años, ha fallecido tras el accidente sufrido el pasado 7 de marzo durante un vuelo en parapente biplaza en la playa de La Enramada, en el municipio de Adeje, al sur de Tenerife.
Según ha compartido el medio británico The Sun, la joven resultó gravemente herida al caer en una zona rocosa cercana a esta playa turística de Costa Adeje mientras realizaba la actividad junto a un instructor. El vuelo formaba parte de una experiencia que su pareja le había regalado por Navidad.
Tras el aviso, los servicios de emergencia del 112 Canarias acudieron rápidamente al lugar del accidente. A su llegada, la joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios lograron reanimarla en la propia playa antes de trasladarla en ambulancia en estado grave al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
En el mismo accidente resultó herido el instructor de parapente que la acompañaba, aunque sus lesiones no revisten gravedad, quien fue evacuado al Hospital del Sur para recibir atención médica.
Cristina Colturi era originaria de Castelnuovo Bozzente, una localidad situada cerca de Milán (Italia), y trabajaba como analista de color en un hotel de Tenerife. Según ha trascendido, la joven quería volver a practicar parapente tras haber realizado su primer vuelo en Italia aproximadamente un año antes.
Su familia ha decidido celebrar el entierro en Tenerife, cumpliendo así el deseo que ella había expresado. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente.
Este suceso se produce pocas semanas después de otro accidente mortal de parapente en Tenerife, en el que falleció un turista en el norte de la Isla, en una zona próxima a Puerto de la Cruz. En aquel caso, el vuelo despegó desde los acantilados del complejo turístico durante un episodio de condiciones meteorológicas adversas. El parapentista desapareció durante el trayecto y los servicios de emergencia desarrollaron un operativo de búsqueda durante dos días, al sospechar que podía haber quedado atrapado entre las rocas.