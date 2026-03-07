Dos heridos, uno grave, al caer un parapente biplaza en la playa de La Enramada, en Adeje

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras sufrir una caída en parapente en la playa de La Enramada, en el municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 17.20 horas de este viernes, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta que informaba de la caída de un parapente biplaza en una zona de rocas junto a la playa. Tras el aviso, el Cecoes activó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar.
A su llegada, un socorrista del Servicio de Salvamento en Playas comprobó que una de las afectadas, una mujer, se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las actuaciones permitieron recuperar el pulso de la víctima antes de la llegada de los servicios sanitarios.
Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a ambos afectados en la zona del accidente. Tras ser estabilizada, la mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, el hombre, que presentaba lesiones de carácter moderado, fue evacuado al Hospital del Sur para recibir atención médica.