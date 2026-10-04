Corte en la TF-5: la Guardia Civil vuelve al lugar del accidente mortal para seguir investigando

La Guardia Civil ha cerrado parcialmente la TF-5 este domingo, a la altura de Somosierra, para continuar sobre el terreno con la investigación del grave accidente ocurrido el viernes en la entrada a Santa Cruz de Tenerife, en el que murió un hombre de 44 años y otras dos personas resultaron heridas.
Los agentes han regresado esta mañana al punto del siniestro para realizar nuevas diligencias encaminadas a reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias que provocaron que un camión de gran tonelaje perdiera el control.
Las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife muestran a efectivos de la Guardia Civil trabajando en la zona del accidente. La intervención obliga a restringir parcialmente la circulación y ha generado retenciones en dirección a Santa Cruz, aunque de menor intensidad al tratarse de un domingo.
Dos días después del accidente, continúa abierta la investigación y todavía no existe una conclusión oficial sobre su causa.
El accidente mortal la TF-5
El siniestro se produjo alrededor de las 16.04 horas del viernes, 2 de octubre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió varias llamadas por el vuelco de un camión en sentido Santa Cruz.
Según la información oficial, el vehículo pesado colisionó inicialmente con un taxi, posteriormente alcanzó las barreras que separan la TF-5 y la TF-1 y terminó implicado en otro impacto.
En el accidente también se vio involucrada una furgoneta conducida por un hombre de 44 años, que acabó desplazada hacia una vía inferior de enlace con la TF-1. Su conductor falleció pese a las maniobras de reanimación realizadas por los sanitarios.
El siniestro dejó además dos heridos. Un hombre de 42 años sufrió varios traumatismos de carácter grave y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Otro varón, de 58 años, resultó herido de carácter moderado y fue evacuado al Hospital Universitario de Canarias.
Bomberos de Tenerife tuvo que liberar a uno de los conductores que había quedado atrapado en su vehículo.
Qué investiga la Guardia Civil
La presencia este domingo de los agentes en el punto del accidente forma parte de las diligencias para reconstruir la secuencia del siniestro y esclarecer sus causas.
Hasta el momento, la Guardia Civil no ha comunicado oficialmente qué provocó que el camión perdiera el control.
Tras el accidente se apuntó públicamente a la posibilidad de un problema en los frenos del vehículo pesado. Sin embargo, esa circunstancia continúa siendo una hipótesis y no debe darse por confirmada mientras no concluyan las pesquisas.
El accidente obligó el viernes a cerrar completamente la TF-5 en sentido Santa Cruz durante horas. El camión quedó atravesado sobre la calzada y los servicios de emergencia tuvieron que atender a los afectados, retirar los vehículos y despejar la carga.
Este domingo, la afección es parcial, pero los trabajos de investigación de la Guardia Civil vuelven a provocar retenciones en la entrada a Santa Cruz.