Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la autopista TF-1, a la altura del municipio de Arona, en sentido Santa Cruz de Tenerife, en el que se han visto implicados una guagua y un turismo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.
El siniestro, que ha tenido lugar en torno a las 17.40 horas, ha obligado a movilizar un dispositivo de emergencias integrado por tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de Bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil.
Como consecuencia del accidente, dos mujeres y un hombre han resultado afectados y han tenido que ser trasladados a distintos centros sanitarios del sur de Tenerife para recibir atención médica.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre la gravedad de las lesiones que presentan los afectados.
El accidente también ha provocado retenciones de tráfico en la TF-1 en dirección a Santa Cruz, mientras los servicios de emergencia intervenían en la zona.
La Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar del siniestro, junto con los efectivos de Bomberos de Tenerife y los recursos sanitarios movilizados por el 1-1-2.