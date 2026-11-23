Un motorista se encuentra en estado crítico tras una colisión entre una motocicleta y un turismo registrada en la carretera TF-333, a la altura de La Montaña, en el municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife.
Según ha informado Televisión Canaria, como consecuencia del accidente, el afectado ha tenido que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias (HUC), debido a la gravedad de su estado.
El siniestro se ha producido en la TF-333, a su paso por La Montaña, una vía del municipio realejero en la que se han registrado retenciones de tráfico como consecuencia del accidente.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos ni sobre el estado de los ocupantes del turismo.
Tampoco se ha facilitado la edad del motorista afectado.
Las causas del accidente están pendientes de esclarecerse.