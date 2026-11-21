Tenerife es una isla especialmente peligrosa para los motoristas porque lo abrumador de las estadísticas impide suponer siquiera que su altísima siniestralidad pueda ser fruto del azar, como bien saben todos los expertos acerca de un fenómeno dramático que incluso ya mereció especial atención por parte de Bartolomé Vargas, primer fiscal estatal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, cargo que ocupó desde su creación entre 2006 hasta su jubilación en 2022.
Viene a cuento esta realidad, no menos llamativa por conocida, dado que en lo que llevamos de esta misma semana no hay ni un solo día en que no se haya hospitalizado a, al menos, a un motorista por accidentes en carreteras tinerfeñas, siendo lo peor que este balance también incluye el fallecimiento de un varón que el pasado jueves perdió la vida en el peligrosísimo tramo de la TF-1 que transcurre por el término municipal de Guía de Isora.
Los datos son impactantes. Solo ayer se registraron dos casos. El peor parado fue un varón de 34 años que padeció heridas moderadas tras una colisión con un turismo cuando circulaba por San Miguel, y además otro motorista se cayó en el interior del santacrucero túnel de Tres de Mayo, también afectado de forma moderada.
Siempre en orden cronológico inverso, la peor jornada de la semana actual fue la del jueves con el referido fallecimiento de otro hombre en la conocida popularmente como la autopista del Sur, mientras que la del miércoles también fue negativa porque hubo que hospitalizar en estado grave a un motorista más tras una colisión en la TF-625 (Arico).
Tampoco el pasado martes dio un respiro porque ese día igualmente otro motorista acabó grave en un hospital tras caerse en la TF-111 (Los Campitos, La Laguna), mientras que la serie de estos cinco días nefastos arrancó con otro varón más con lesiones de carácter moderado por otra caída, esta en la TF-465 (Guía de Isora).
Lo más temible de todo es que aún queda el fin de semana, cuando históricamente más accidentes de motoristas tienen lugar en Tenerife, por lo que se aconseja especial precaución a los que prefieren este tipo de vehículos.