Todo lo que se sabe sobre el accidente mortal en la TF-5: las hipótesis de la causa del siniestro

Un hombre de 44 años murió este viernes en el grave accidente registrado en la TF-5, a la altura de Somosierra, en la entrada a Santa Cruz de Tenerife. El siniestro implicó a un camión de gran tonelaje, un taxi y una furgoneta y dejó además dos heridos, uno grave y otro moderado. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar con exactitud cómo se produjo.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 16.04 horas del viernes, 2 de octubre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió varias llamadas alertando del vuelco de un camión en sentido Santa Cruz. El vehículo transportaba bidones o garrafas de agua.
Cómo ocurrió el accidente de la TF-5
La secuencia definitiva sigue pendiente de la investigación de la Guardia Civil.
Según la información oficial, el camión de gran tonelaje colisionó primero con un taxi, posteriormente chocó contra las vallas que separan la TF-5 y la TF-1 y acabó impactando contra otro vehículo.
La reconstrucción publicada por DIARIO DE AVISOS, basada en fuentes oficiales, personal de emergencias, testimonios e imágenes, apunta a que el conductor del camión perdió el control cuando circulaba hacia Santa Cruz. Después de golpear al taxi, impactó contra una furgoneta.
Ese último vehículo terminó desplazado hacia una vía inferior de enlace con la TF-1. Al volante se encontraba el hombre de 44 años que falleció pese a las maniobras de reanimación realizadas por los equipos sanitarios desplazados al lugar.
Un fallecido y dos heridos
Además de la víctima mortal, otras dos personas resultaron heridas.
Uno de los afectados, un hombre de 42 años, sufrió varios traumatismos de carácter grave y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El segundo herido, de 58 años, presentaba varios traumatismos de carácter moderado y fue evacuado al Hospital Universitario de Canarias. Según la información recabada por este periódico, se trataba del otro conductor implicado en el siniestro.
Bomberos tuvo que liberar a uno de los conductores, que había quedado atrapado dentro de su vehículo, según confirmó el CECOES 112.
La causa del accidente sigue bajo investigación
Por ahora, no existe una conclusión oficial sobre la causa del siniestro.
Algunas informaciones publicadas durante la tarde señalaron que el camión podría haber sufrido un problema con los frenos, pero las circunstancias exactas continúan bajo investigación. Cadena SER recogió esa hipótesis señalando expresamente que las causas todavía debían esclarecerse.
Por tanto, cualquier fallo mecánico debe mantenerse como hipótesis mientras la Guardia Civil no haga públicas las conclusiones del atestado.
La TF-5 quedó completamente bloqueada
El accidente provocó además una de las mayores afecciones al tráfico registradas en los accesos a Santa Cruz durante la jornada.
El camión quedó atravesado en la calzada y obligó a cerrar completamente la TF-5 en sentido hacia la capital, mientras los equipos de emergencia atendían a los afectados y trabajaban para retirar los vehículos y la carga.
El Ayuntamiento de Santa Cruz recomendó acceder a la ciudad por la TF-4 y abandonar previamente la TF-5 utilizando salidas como Santa Lastenia, Taco o el Hospital Universitario de Canarias.
El cierre también provocó importantes retrasos en las líneas de Titsa 20, 100, 102, 015, 108, 231, 233, 105 y 106.
La vía permanecía afectada varias horas después del accidente, mientras continuaban los trabajos de los servicios de emergencia y mantenimiento.
Un amplio dispositivo de emergencias
En la intervención participaron recursos del Servicio de Urgencias Canario, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Policía Local de Santa Cruz, Guardia Civil, Protección Civil y mantenimiento de Carreteras.
La investigación deberá aclarar ahora qué provocó que el camión perdiera el control y reconstruir con precisión la secuencia de impactos que terminó con un fallecido y dos heridos.